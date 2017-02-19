Ak Parti 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

AK Parti Samsun 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Samsun 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti ilçe Belediye Başkanları, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe katıldı.

"Başkanlık sistemi yüzüğün üstüne pırlanta taşını koymak gibi"

Toplantıda açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, "İktidarımız boyunca Türkiye'yi üç kat büyüttük. Türkiye'nin önünü açtık, istikametini düzelttik. Medeniyetimizi dirilttik. Dünyada mazlumlara nasıl davranılması gerektiğini ve Türk milletinin ne kadar vicdanlı ve şuurlu olduğunu herkese gösterdik. 15 Temmuz darbe girişimine karşı dimdik durduk. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yaptıklarımızı anlatıyoruz ama yapacağımız çok şey var. Yapamadığımız, engellendiğimiz çok şey var. Bunları yapmak için de yeni bir dönemece girdik. Meclisimizde vekillerimiz çalıştı yeni anayasayı meclisten geçirdi. Kaç oyla geçerse geçsin başbakanımız bu değişikliği halkımıza soracaklarının taahhüdünü vermişti. Biz halka sormadan hiçbir şey yapmayız. En doğrusunu halk bilir. Halka sorulmadan yapılan her şey karşılıksız kalmıştır. Eğer halka rağmen bir şey yaparsak yanlış yapıyoruz demektir. Başkanlık sistemi şunu çağrıştırıyor. Bir sarraf düşünün. Bizde bu sarraf gibi bir yüzük üzerinde 14 yıldır çalışıyoruz. Yüzüğü bir hale getirdik ama hala bu yüzük bir metal. Başkanlık sistemi bu yüzüğün üstüne pırlanta taşını koymak gibi. Eğer o yüzüğün üzerine o yüzüğe uygun pırlanta taşını koyarsak bir mücevher elde etmiş oluruz. Bütün bu çalışmalarımızdan sonra yüzüğün üzerine bu taşı koyarsak işi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

"Türkiye'yi siyasi partiler mezarlığına döndürdüler"

Referandum hakkında katılımcıları bilgilendiren AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, anayasa maddelerini anlattı. Türkiye'de çok partili siyasi hayatın çok kolay yürümediğini belirten Demircan, "Şunu dayattılar millete; tek tip çok sayıda parti. Buna çok partili siyasi hayat tanımlaması getirmeye çalıştılar. Çok parti olacak ama birbirine benzeyecek. Bunun neticesi, Türkiye'yi siyasi partiler mezarlığına döndürdüler. 60 tane siyasi parti kapatıldı" diye konuştu.

"Güçlü bir yönetim modeline geçiyoruz"

Milletin her şeyin farkında olduğunu belirten AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bunu anlamayanlar başarıya ulaşamayacaktır. Biz bugüne kadar Türkiye'nin önemli yol ayrımlarından hep birlikte geçtik. Elhamdülillah her birinden başarıyla çıktık. Bizim anayasamız toplum tarafından mı hazırlandı? Maalesef. Bizim anayasamız vesayetçi zihniyet, darbeciler tarafından hazırlandı. Biz bu gün yeni bir anayasa mı yazıyoruz? Hayır. Ama biz bu güne kadar ilk kez bu kadar önemli bir değişiklikle beraber ruhuna müdahale ediyoruz. Bu günkü kavganın asıl nedeni de bu. Bir taraftan bu güne kadar demokratik "miş" gibi görünen parlamenter "miş" gibi görünen bir sistemden ayakları yere basan, güçlü, yönetim erklerinin birbirinden net bir şekilde ayrıldığı bir yönetim modeline geçiyoruz" şeklinde konuştu.