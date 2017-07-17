Ak Parti Akçadağ İlçe Eski Başkanı Yücekaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden AK Parti Akçadağ İlçe eski Başkanı Vahap Yücekaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden AK Parti Akçadağ İlçe eski Başkanı Vahap Yücekaya'nın cenazesi toprağa verildi.

İki yıl önce kanser teşhisi konulduktan sonra İstanbul'da özel bir hastanede yapılan operasyonla sol akciğeri ameliyatla alınan ardından da kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Yücekaya, Pazar günü fenalık geçirerek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yücekaya'nın cenazesi bugün Malatya Şehir Mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yücekaya'nın cenaze namazına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti il Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan ilçe belediye başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.