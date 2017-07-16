Ak Parti Akçadağ İlçe Eski Başkanı Yücekaya Vefat Etti

AK Parti Akçadağ İlçe eski Başkanı Vahap Yücekaya 61 yaşında vefat etti.

AK Parti Akçadağ İlçe eski Başkanı Vahap Yücekaya 61 yaşında vefat etti.

İki yıl önce kanser teşhisi konulduktan sonra İstanbul'da özel bir hastanede yapılan operasyonla sol akciğeri ameliyatla alınan, ardından da Malatya merkezdeki evinde istirahate çekilerek kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Yücekaya, dün gece fenalık geçirerek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yücekaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yücekaya'nın cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Şehir Mezarlığında kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

AK Parti'ye hizmetleri bulunan Yücekaya'yı 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.