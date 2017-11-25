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Ak Parti Akyazı İlçe Teşkilatı’nın 5. Olağan Kongresi Gerçekleşti

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Ak Parti Akyazı İlçe Teşkilatı’nın 5. Olağan Kongresi Gerçekleşti
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Akyazı İlçe Teşkilatı'nın 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Akyazı İlçe Teşkilatı'nın 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Akyazı SGM'de gerçekleştirilen programda AK Parti MKYK Üyesi Recep Uncuoğlu, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa İsen, Ayhan Sefer Üstün, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Akyazı İlçe Başkanlığı görevine tekrardan Feyzi Bora seçildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelere adalet ölçeğinde hizmetler sunuyoruz. Akyazı'da da önemli işlere imza attık. İnşallah hizmetlerimiz devam edecek. Her zaman ifade ediyorum; Hizmetlerin kalıcı ve sürdürülebilir olması için Ankara'da güçlü ve istikrarlı bir iktidarın olması gerekir. Önümüzdeki süreç bu anlamda çok önemli. 2019 seçimlerine odaklanmalıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde partimiz ve ülkemiz için daha fazla çalışmalıyız. İnşallah birbirimize sahip çıkarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bugün bu salonda olan coşku ve heyecan AK Parti'nin canlı ve diri siyasetinin en güzel örneklerindendir" dedi.

"Kongreler beraberliğimizi pekiştiriyor"

AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, "Kongremiz hayırlı olsun. Gençlik ve kadın kollarımız da kongrelerine devam ediyor. Kongrelerimiz birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz katkı sağlıyor. Son 15 yılda kişi başına düşen milii gelir artarken kişi başına düşen sevgi, umut ve emek de arttı. Sadece hizmetlerimizi çoğaltmadık. Aynı zamanda mazlumlara karşı merhameti, zalimlere korkuyu Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde arttırdık. Bizler böyle güzel bir partide görev yapıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

"Vizyon ve misyon"

Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen yaptığı açıklamada, "Akyazı, iyilik hareketi dediğimiz bu davanın mayalandığı bölgedir. Belediyecilik hareketi olarak başladı ve dalga dalga bütün bölgeye yayıldı. Akyazı'nın bu davanın yürüyüşünde çok şerefli bir yeri vardır. İçinde bulunduğumuz şu bina bir vizyon projesidir. Böyle bir projeyi ortaya koymak için vizyon ve misyon gerekir. Bu bina AK Parti vizyonunun somut halidir. Yeni süreçte Akyazı'ya başarılar diliyorum. 2019'da tekrar büyük destek sunacağınıza inanıyor, bu gayretin devamını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Daha güçlü yol alacağız"

MKYK Üyesi Uncuoğlu ise yaptığı açıklamada, "Partimizin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm teşkilat mensuplarını selamlıyorum. Bugün hayal dahi edemeyeceğimiz güzellikler ve mücadeleler için Akyazı tüm teşkilatıyla gece gündüz demeden çalıştı. Davamız için ne yapabilecekleri konusunda dertlendi. İnanıyorum ki bu teşkilatımızın tüm kademeleri yol arkadaşlarını kucaklayarak 2019'daki önemli seçimlerde büyük bir destek gösterecek ve tüm Türkiye'ye örnek olacak. Büyüyen ve gelişen bu davada herkesi birleştiren, derdiyle dertlenen bir yönetimiz daha çok çalışarak tesis edecek. Çok şükür Akyazı davasına sahip çıkıyor. İnşallah hep birlikte daha güçlü yol alacağız" ifadelerini kullandı.

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