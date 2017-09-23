Ak Parti Alpu Olağan Kongresi

İlçede yapılan kongreye AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü'nün yanı sıra partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Alpu 6'ncı Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

İlçede yapılan kongreye AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü'nün yanı sıra partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, "Bizim kongrelerimiz yeniden yapılanma, yenilenme ve önümüzdeki döneme hızlı, azimli ve gayretli bir şekilde çalışmak için yol aldığımız toplantılarımız, organizasyonlarımız. Bizim AK Parti olarak bir seçim bittiğinde diğer bir seçim çalışmaları o günün ertesi günü başlar. Bundan sonra 2019'da yapılacak seçimler de, geçmişte yaptığımız seçimler gibi yüzde 34 ile, yüzde 40-45 ile, yüzde 49 ile kazanılabilecek bir seçim değil. Yüzde 50'nin üzerinde almamız gereken bir seçim. O yüzden birlik ve beraber içerisinde, birbirimizi kırmadan, üzmeden, destek olarak yolumuza devam edeceğiz. Ben başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizim belediyelerimiz çözüm üretecek, kaynak üretecek, hiçbir bahaneye sığınmadan çalışmalarını yürütecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yapılan kongre sonrasında ilçe başkanlığına Adnan Yavaş seçildi.