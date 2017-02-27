Ak Parti Altıeylül İlçe Yönetimi Tanıtıldı

Balıkesir'de göreve yeni atanan AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen toplantı ile basına tanıtıldı.

Balıkesir'de göreve yeni atanan AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen toplantı ile basına tanıtıldı.

Göreve yeni atanan AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen toplantı ile basına tanıtıldı. AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz günlerde genel merkezimizin taktiri ile Balıkesirimizin en büyük ilçesi olan ve AK Partimizin kalesi olarak görülen Altıeylül ilçemize ilçe başkanı olarak atandım. Rabbim bize güvenip bu göreve layık görenlere karşı bizleri mahcup ettirmesin inşallah. Ben 1977 Balıkesir doğumluyum evli ve 2 çocuk babasıyım. Balıkesir Üniversitesi muhasebe bölümü mezunuyum. Kendime ait ve 3 kuşaktır devam eden haddecilik sıcak çekme işiyle uğraşmaktayım. AK Parti davasını kendimize sevda kabul edeli çok oldu aslında. Sayın cumhurbaşkanlığına sevdamız ve hayranlığımız ile 2003 yılında partimize üye olarak şuanki il başkanımız Hasan Demiraslan'ın başkanlığında AK Parti Gençlik Kollarında mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak aktif siyaset hayatına atıldım. 2004-2014 yılları arasında belediye meclis üyeliğinde bulundum. Bir çok STK'da görev yaptım. Yeni kurulan il yönetiminde seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığında bulundum. Bu kritik süreçte de ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bu görevi almış bulunuyoruz. Rabbim bu çıktığımız yolda değerli yönetim kurulu üyelerimizle öz verili çalışmalarımızla yine Altıeylül ilçemizde AK Parti bayrağını zirvede tutmamız noktasında yardımcımız olsun" dedi.

Ülkemizin geleceği için oy vereceğimiz

Türkiye'nin önünde çok kritik bir halk oylaması olduğuna değinen Atahan "Ülkemizin geleceği için oy vereceğimiz bu seçim öncesinde bizler kapı kapı dolaşarak halkımıza bu anayasayı anlatacağız. Çünkü bu seçim güçlü Türkiye'nin, istikrarın ve lider ülke olmanın önünü açacak, gelecek nesillerin refahı için bir basamak olacak. Buna göre hareket etmeli ve gelecek nesiller için evet diyerek yolumuza daha güçlü devam etmeliyiz. Yaklaşan bu halk oylamasının ülkemiz açısından güzellikler getirmesini temenni ediyor hepinizi saygı ile selamlıyorum" şeklinde konuştu..

Konuşmanın ardından yönetim kurulu üyeleri Ayhan Atahan, Levent Sülün, Tibet Ağrıoğlu, Erdoğan Karabulut, Serkan Erkekoğlu, Zeki Kurtuluş, Doğan Tunçbilek, Tanju Akce, Ayten Akat Aydın, Hatice Cenk, Özkan Seyratlı, Abdullah Karakaya, Hakkı Peltek, Mehmet İkiz, Hacer Ertürk, Ayhan Deniz, Yusuf Erarslan, Ömer Munis, Uğur Yazıcı, Muammer Şahan, Nilgün Tanrıkulu, Gürkan Abdullah Sarı, İlhan Akbaş, Cemile Eseroğlu, Sevgi Çetin, Seda Babadağlı, Mustafa Kemal Alver, İsmail Arslan, Mustafa Yıldırım ve Ahmet Salı kendilerini tanıttılar.

Hedefe kitlendik

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu kendilerini tanıtan yönetim kurulu üyelerini dinlerken çok duygulandığını ifade ederek "Gerçekten çok güzel bir kadro kurmuş sayın başkanımızı tebrik ediyorum. Siyasetin her kademesinde çalışmış tecrübeli arkadaşlarımız var. Toplumun değişik guruplarından insanlar var. Basın mensupları çok tanıtım toplantılarına katılmışlardır, bende katıldım ama bu kadar öz güveni yüksek ilk defa yönetim kuruluna giren arkadaşlarımıza basının önünde mikrofon takdim edilerek herhalde ben hatırlamıyorum ama hatırlayan basın mensubu var mı buda bir öz güvendir. Bu da biz hazırız Altıeylül teşkilatını daha yukarılara taşıma konusunda öz güvenimiz var, bu işi başaracağımıza inanıyoruz, hedefe kilitlendik siz merak etmeyin diyen bir anlayışı görüyorum. Siyaset bir uzun mesafe koşusudur, siyaset bir maratondur. Siyasetin evveli, ortası, sonu da sabırdır. Mutlaka sabırlı ve tahammüllü olacaksınız. Kim daha fazla sabreder çalışırsa mutlaka karşılığını alacaktır" dedi.

Koltuklardan güç alan değil, koltuklara güç veren olmalıyız

Siyasette yük olan insan olmamak gerektiğine vurgu yapan Başkan Kafaoğlu "Yük alan insan olmak lazım. Problem üreten değil problem çözen insan olmak lazım. Seven ve sevilen insan olmak lazım. Bizimde insanlar tarafından sevilmemiz lazım. Çünkü siyasetin malzemesi insandır, insanları sevmeyen siyaset yapamaz. Cumhurbaşkanımız Reisimiz ne diyor "Yaradılanı hoş gördük, yaradandan ötürü" diyerek hep sözlerine başlıyor. Bu koltuklar gelip geçicidir, bu koltuklardan güç alan değil, bu koltuklara güç veren insan olmalıyız, buraya katkı sağlamamız lazım. Bu bayrak yarışında sizler çıtayı daha yukarı koyacaksınız. Bu zamana kadar emeği geçen tüm başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. İlk başkanımız Hasan Şafak ile girdiğimiz seçimlerde yüzde 46 oy almıştık, en son seçimlerde yüzde 53 oy almıştık. Bu yönetimle daha yukarıları hedefliyoruz. Bazıları siyaseti rant kapısı olarak görür, siyaset hizmet etme aracıdır. Bu makamlarda hava atmak, fiyaka satmak için, kendinize statü elde etmek için asla kullanmayın. İstikrar olsun diye 16 Nisanda halk oylaması var işte saha bizim. Artık hedefe kitlendik mesele vatan meselesi" şeklinde konuştu.