Ak Parti Antalya’da İlçe Kongrelerini Tamamladı

AK Parti Genel Merkez tarafından yenilenme ve tazelenme parolasıyla başlayan 6. Olağan Kongreleri Antalya'nın 19 ilçesinde tamamlandı. Gerçekleşen kongrelerde 19 ilçenin 11'inde yeni ilçe başkanı, ilk kez görev aldı.

Kongre sürecinin başlamasıyla birlikte ilçe teşkilatlarında değişimi tamamlayan AK Parti Antalya ilçe teşkilatlarında partiye yakışır kongrelerin yapıldığını söyleyen İl Başkanı Rıza Sümer , " İlçe kongrelerimizi yine partimize, Antalya'mıza yakışır bir şekilde tamamlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de her alanda birlik ve beraberliğin öncüsü olan partimiz 6. Olağan kongrelerimizde de bu birliktelik ile sürdürüyor, gücüne güç katmaya devam ediyor. Antalya teşkilatlarımızda kritik 2019 seçimlerine daha iyi hazırlanması için genel merkezimizin istediği gençleşmeyi, tazelenmeyi ve yenilenmeyi sağlamaya devam ediyor" dedi.

"Derdi millet olanın siyasi hayatı bitmez"

Teşkilatlarda görevi devredecek ilçe başkanlarının millete hizmet etmeye devam edeceğini hatırlatan İl Başkanı Sümer " Hizmet bayrağımızı en üst noktaya taşımak için kongrelerimizle beraber ilçe yönetimlerimizde değişiklikler yaşandı. Kongrelerimizde yeni ilçe başkanlarımızla birlikte genel merkezimizin atamasıyla belirlenen ilçe başkanlarımız kongrelere giderek ilçe başkanlıklarımıza seçilmiştir. Bu değişikliklerde hizmet bayrağını devreden başkanlarımız AK Parti'de siyaset yapmanın bir hizmet yarışı olduğunun çok iyi bililer. Bunun için ilçelerimizde tüm kongrelerimiz büyük bir demokrasi şöleni havasında geçti. Hizmet bayrağımızı devreden başkanlarımızla Antalya'da birçok kritik seçim atlattık, birlikte önemli zaferler kazandık. 15 Temmuz süreci başta olmak üzere son yıllarda ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara Antalya olarak hep birlikte cevap verdik. Partimize ilçe başkanlığımız gibi önemli bir noktada hizmet vererek en iyi şekilde temsil eden başkanlarımıza tüm teşkilatım adına teşekkür ederim. Bu kongreler onlar için bir son değil aksine yeni bir başlangıç olacaktır. Teşkilatımızın farklı kademelerinde birçok görevde yer alacaklardır. Çünkü AK Parti'de derdi millet olanın siyasi hayatı asla bitmez. Millete hizmet etmek isteyen herkes AK Parti saflarında kendisine yer bulmuştur bundan sonrada bulacaktır" şeklinde konuştu.

Teşkilatlar gençleşiyor

AK Parti'nin milletin partisi olduğuna dikkat çeken Sümer Milletin partisine her kongrede olduğu gibi bu 6. Olağan kongrede de sahip çıktığını belirterek kongrenin gerçekleştiği salonlarımızı dolduran vatandaşların teşkilatlarda yaşanan değişim ve dönüşümü yakından takip ettiğini kaydetti. Sümer şöyle devam etti: " Kongrelerimizden önce birçok çalışma gerçekleştirdik kritik 2019 seçimlerinde çalışacak kadrolarımızı belirlerken her zaman ki gibi ilk referansımız milletimiz olmuştur. AK Kadrolarda milletimize hizmet etmek isteyen tüm vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi kapımızı açtık. Gençlik Kollarımızdan başlayarak uzun yıllar teşkilatlarımızda hizmet vermiş birçok genç arkadaşımızda bu kongrelerimizde ilçe yönetimlerimize girerek önemli bir vazife üstlenmiştir. Kuruluşumuzdan bu güne gençlere her zaman güvenen Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerin siyasette önünü açmaya devam ediyor. Siyasette heyecan en önemli unsurdur şükürler olsun AK Gençliğimiz milli şuur ile ülkesine milletine hizmet etmenin sevdası ve heyecanı içerisinde liderimizin arkasında yürüyor. Gençlerimizde bu heyecan olduğu sürece AK Parti her kademesinde gençleşmeye ve geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanmaya devam edecektir"

Yoğun Dünya gündemi arasında ilçe kongrelerine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na katılımlarından dolayı teşekkür eden Sümer , Bakan Çavuşoğlu'nun Antalya'ya her zaman olduğu gibi vakit ayırıp, teşkilatlarla buluşmak için her fırsatı değerlendirdiğini söyledi. Sümer, " Bakanımızın kongrelerimize teşrifi teşkilatlarımız için her zaman ayrı bir heyecan ve motive kaynağı olmuştur. Bu kongrelerimizde de bakanımızın desteklerini ve katılımlarıyla yaşanan coşkuyu en güzel şekilde yaşadık. Kongrelerimiz boyunca teşekkürü en çok hak eden isimlerin başında Antalya'mızdan neredeyse ayrılmayan, bir Antalya milletvekili gibi yoğun bir şekilde çalışan Genel Merkez İl Koordinatörümüz Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş yer alıyor Samsun'la beraber Antalya içinde çalışan koordinatörümüzle ilçelerimize sık sık ziyaretler gerçekleştirerek kongrelerimizi verimli bir şekilde geçirdik. Çalışmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Kongrelerimiz boyunca bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımız, delegelerimize, mahalle teşkilatlarımıza, STK temsilcilerimize ve kongrelerimize katılım sağlayan herkese teşekkür ederim "dedi.