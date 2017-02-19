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Ak Parti Ardahan Teşkilatı Referandum Startını Verdi

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Ak Parti Ardahan Teşkilatı Referandum Startını Verdi
AK Parti Ardahan İl Örgütü, 16 Nisanda yapılacak olan referandum için alan çalışmalarının startını verdi.

AK Parti Ardahan İl Örgütü, 16 Nisanda yapılacak olan referandum için alan çalışmalarının startını verdi.

16 Nisan'da yapılacak olan referanduma doğru yaklaştıkça partiler de çalışmalarına start vermeye başladı. Referandumda "Evet" oyu için mücadele edecek olan AK Parti Ardahan İl Teşkilatı da seçim için resmen start verdi. AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar başkanlığında parti binasında bir araya gelen il yönetimi, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları ile partililer seçim çalışma programını belirledi.

İl Başkanı Baydar, Anayasa değişikliği ile ilgili yapılacak olan referandum konusunda halkı bilinçlendirmek için yoğun gayret içerisinde olacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 339 oy ile kabul edildiğini belirten Baydar, anayasa değişikliğinin yasalaşması ile Türkiye'de vesayete dayalı sistemin ortadan kalkacağını söyledi.

Baydar, "Ardahan teşkilatları olarak şimdiden hazırlıklarımızı tamamlamaya başladık ve inanıyorum ki halkımız bu referandumda da evet oyu vererek, vatanımızın, milletimizin, çocuklarımızın geleceğini güven altına almayı sağlayacaktır. Bu konuda Ardahan halkının sağduyusuna güveniyoruz" dedi.

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