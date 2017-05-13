Ak Parti Atakum İlçe Başkanlığı’ndan Kızılay’a Kan Desteği

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı Kızılay'a kan bağışında bulundu.

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı Kızılay'a kan bağışında bulundu.

AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Avukat Haluk Köksoy ve teşkilat mensupları kan bağışı yaptı. Atakum İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine vatandaşlar da destek verdi.

İlçe başkanlığı olarak kan bağışına destek olmayı düşündüklerini belirten AK Parti Atakum İlçe Başkanı Avukat Haluk Köksoy, "Kan bağışı için bir organizasyon yaptık. Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına biz de destek olalım istedik. Akşama kadar kan bağışı sürecek. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel de katıldı.