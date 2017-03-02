Ak Parti Avanos Teşkilatı Mhp İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

AK Parti Nevşehir Avanos İlçe Başkanı Fatih Kesal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi Avanos İlçe Başkanı...

AK Parti Nevşehir Avanos İlçe Başkanı Fatih Kesal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi Avanos İlçe Başkanı Alpaslan Kaygısız'ı ziyaret etti.

AK Parti Avanos İlçe Başkanı Fatih Kesal ve beraberinde ilçe yönetim kurulu üyeleri, MHP Avanos ilçe teşkilatını ziyaret ederek, 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması ile ilgili istişarelerde bulundular.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ve yönetim kurulu üyelerinin MHP İl Teşkilatını ziyareti ile birlikte tüm ilçelerde eş zamanlı yapılan ziyaretlerde, MHP'nin 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasına ve anayasaya değişikliği ile ilgili desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

04 Mart 2017 Cumartesi günü AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Nevşehir'de gerçekleştireceği mitinge de davet eden AK Parti Avanos İlçe Başkanı Fatih Kesal Başbakan'ın Nevşehir programına Çevre ve Şehircilik Bakanının da katılacağını söyledi.

AK Parti Avanos İlçe Başkanı Fatih Kesal ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Avanos İlçe Başkanı Alpaslan Kaygısız ; "Bu sürecin başından beri Genel Başkanımızın her zaman duruşu diktir. Genel Başkanımız önce ülkem demiştir ve çizgisinden taviz vermemiştir" diye konuştu.