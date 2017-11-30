Ak Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk’ten Söke Ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, ilçe teşkilatlarını ziyaret turuna başladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, ilçe teşkilatlarını ziyaret turuna başladı.

Kısa bir süre önce Aydın İl Başkanlığı görevini devralan eski Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ilçe teşkilatları ziyaretleri kapsamında, Ak Parti Söke İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti. İlçe Başkanı Fatih Gürer başta olmak üzere parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılanan İl Başkanı Ahmet Ertürk, bir süre ilçe merkezinde partilileri ile sohbet etti.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Ak Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk; Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin tüm zorluklar ve karşı güçlere rağmen dik bir duruş sergilediğini belirtti. Ertürk 2019 seçimlerine de değinerek, partililerini çok çalışmaya davet etti.