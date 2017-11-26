Ak Parti Ayvalık İlçe Kongresi’nde Başkanlığa Hasan Kıtay Seçildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ayvalık İlçe Başkanlığı'na tek liste ile gidilen seçimlerde Hasan Kıtay ilçe başkanı seçildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ayvalık İlçe Başkanlığı'na tek liste ile gidilen seçimlerde Hasan Kıtay ilçe başkanı seçildi.

Ayvalık AK Parti 6. Olağan Genel Kurul toplantısı İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel kurul toplantısına; AK Parti TBMM Divan Başkanı ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı; AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Meclis Üyesi Eşref Uslu, AK Partili ilçe belediye başkanları, AK Parti İl ve İlçe yöneticileriyle, kalabalık bir partili gurubu katıldı.

Divan Başkanlığı'na, Cihat Şimşek; Divan Başkan Yardımcılığına Mesut Baytekin, Katip Üyeliklere ise; Adem Pak, Hadiye Taşmaz ve Maviz Kaya'nın getirildiği genel kurul toplantısı; saygı duruşu ve akabinde kültür merkezini adeta hınca hınç dolduran partililerin İstiklal Marşını bir ağızdan seslendirmesiyle başladı.

Hakan Kayaalp'den duygusal veda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın sinevizyon gösterimiyle partililere "Hayırlı kongreler" dilemesiyle devam eden genel kurul toplantısında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, göreve yeni gelecek partili arkadaşlarına başarılar diledi.

Kendisiyle birlikte geceli gündüzlü çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür eden Kayaalp, kısa bir süre önce ani ölümüyle partilileri yasa boğan genç ekip arkadaşı Fatih Kolçak'ı da unutmayarak O'na rahmet dilemeyi ihmal etmedi.

Konuşmasının ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan tarafından plaket verilen Hakan Kayaalp, sahneden alkışlarla indi.

Başkan Kafaoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başını öne eğmeyeceğiz"

Genel Kurulda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da; Ayvalık AK Parti'nin 6. Genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diledi.

Bir gün önce Balıkesir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın söylediği gibi AK Parti olarak yerel seçimlerde Ayvalık'ı mutlaka istediklerini ifade eden Başkan Kafaoğlu, "2004 yılında AK Parti Balıkesir genelinde 18 ilçenin 14'ünü kazanmıştı. Ama o zaman henüz 2 yıllık bir iktidar partisiydik. Şimdi ise 15 yıllık bir iktidar olarak Balıkesir'imize ve memleketimize yaptığımız büyük hizmetler var. 2004 yılından bu güne hakikaten çok büyük mesafeler kat ettik. Bu yüzdende bize uyumak yok. Önümüzde bir yıl var. Gecemizi gündüzümüze katıp inşallah Cumhurbaşkanımızın başını öne eğdirmeyeceğiz. Kuvvai Milliye şehri olan Balıkesir'imiz başta olmak üzere tüm ilçeleri AK Belediyelere büründüreceğiz" dedi.

Sema Kırcı, "Öyle azgınlaştılar ki bu saldırılarında, işte 15 Temmuz akşamında o hain darbe girişimi yaşandı"

Genel Kurul toplantısında konuşan AK Parti TBMM Divan Başkanı ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı da; bir gün önce Balıkesir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Balıkesir'de gördüğü yoğun ilgi nedeniyle adeta Ankara'ya dönmek istemez bir halde olduğunu savunarak, "Biz bu onurumuzu, gururumuzu 2019 yılının o zorlu 3 seçimini de sizlerle yaşayacağız. O başarıyı hep birlikte sizlerle yaşayacağız." dedi.

AK Parti Hükümeti'nin 15 yıllık iktidarlığı döneminde, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kuşatma altında kaldığını savunan Sema Kırcı, "Tüm bunları yaşarken, güvendiğimiz bir şey vardı. Yüce Rabbimiz'e olan güvencemiz ve tabi milletimizle beraber çıktığımız yolda sizlerden aldığımız gücümüz. Sayın Cumhurbaşkanımız önce göğsündeki imana sonra da onu asla yalnız bırakmayacak olan milletimizle yoluna devam etti. Öyle azgınlaştılar ki bu saldırılarında, işte 15 Temmuz akşamında o hain darbe girişimi yaşandı" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, "Cumhurbaşkanımız Balıkesir'den memnun ayrıldı"

Genel Kurulda konuşan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan da, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir'i ziyaret ettiği sırada Balıkesir'lilerin yoğun ilgisine maruz kalmasını, "Muhteşem bir gün" diye niteleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızı bir danışma meclisi toplantısı değil de, sanki bir mitingle karşıladık. Çok coşkuluydu. Çok güzeldi. Sayın Cumhurbaşkanımız da "Gittiğimiz hiçbir kentte böylesi büyük bir coşkuyla karşılandığımız Danışma Meclisi toplantısı görmedik" sözleriyle bu memnuniyetini ifade etti. Gecede; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş arayarak, "tüm dava arkadaşlarımıza selam söyleyin" dedi. Kendisinin selamını sizlere iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Kayaalp ve ekip arkadaşlarına başarılı çalışmaları için teşekkür eden Hasan Demiraslan, "Yeni seçilecek olan tek listede aday olan Hasan Kıtay ve ekibine de başarılar diliyorum. Partimizin 15 yıllık iktidarında çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmadı. Türkiye'de birçok hizmette bulunduk. Artık yeni bir döneme geçtik. Bu dönemde daha çok çalışacağız. Kaybedecek vaktimiz yok. Yükümüz ağır, işimiz çetin. Ama bizim teşkilatlarımız her türlü zorluğu aşacak güç ve kararlılığa sahiptir. Önümüzdeki süreçte milletimize meselenin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan meselesi olmadığını, meselenin "Türkiye" olduğunu çok iyi anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

Ak Psrti MKYK Üyesi Ali Aydınlıoğlu, "AK Parti ailesinde herkese bir gün gelir yine görev verilir"

Toplantıda son konuşmacı olarak konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ise; siyasi partilerin 3 yılda bir kongre yaptıklarını hatırlatarak, iktidardayken 6. Kongresini yapmanın hiçbir partiye nasip olmadığının altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri meclis grup toplantısı sırasında Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarda bulunduğunu anlatan Ali Aydınlıoğlu, "Başbakanımız o toplantıda, "AK Parti iktidarda olduğu süre içerisinde faizlerin yüzde 80'lerde yüzde 10'a inmesi neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin elde ettiği kâr; 1.2 Katrilyon" dedi. Düşündüm ve bu paranın çok az olması nedeniyle hemen önümdeki sırada oturan eski Maliye Bakanı'mıza sordum. O'da, "Evet. Sayın Başbakan hatalı telaffuz etti. Doğrusu 1.2 Kentrilyon" dedi. Yani Ak Parti'nin iktidarda olduğu 15 yıldaki kârı; 1.2 Kentrilyonmuş arkadaşlar. Ak Parti iktidarı öncesinde Türkiye ekonomisindeki her 100 liranın 83 lirası faize gidiyor, 17 lirası yatırıma kalıyordu. Bugün AK Parti hükümeti döneminde ise her 100 liranın 90 lirası yatırıma, 10 lirası ise faize gidiyor" ifadelerini kullandı.

Aydınlıoğlu, yeni dönemde aday olmayan Hakan Kayaalp ve ekibine de yaptıkları başarılı hizmetler nedeniyle teşekkür ederek, "Bu bir bayrak yarışıdır. Hakan kardeşimiz ve ekibi çok güzel çalışmalara imza attı. Yeni dönemde görev alamayan hiçbir arkadaşımız üzülmesin. AK Parti ailesinde herkese bir gün gelir yine görev verilir. Bundan şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. AK Parti Ayvalık İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Kıtay'ın İlçe Başkanlığı'na aday olduğu tek listenin oylandığı seçimde; tek sandık kuruldu. Salonda bulunan 200!'ü aşkın delegenin oy kullandığı seçimde; Hasan Kıtay Ayvalık AK Parti'nin yeni ilçe başkanı oldu.

Hasan Kıtay'ın başkanlığında yeni ilçe yönetimi ise; Ahmet Darbuka, Kadir Temizel, Hüseyin Gün, Hasan Baysal, Ahmet Jale, Ahmet Dönmez, Sezan Yılmaz, Necat Yıldırım, Hasari Kaplan, Kasım Işık, Mustafa Güren, Mehmet Aktaş, Kenan Uçar, Yaşar Öz, Hüseyin Öztel, Gökben Karakaş, Eda Ay, Levent Munger ve Batuhan Tügen isimlerinden oluştu.

Yapılan seçimde; Ak Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı yedek yönetiminde; Gürol Erdem, Zafer Varol, İbrahim Artuner, Emine Karakurt, Enis Özdemir, Kubilay Akyüz, Şeref Ünsal, Erkan Sakarya, Tunay Karpat ve Eren Dinçtürk yer aldı.

Seçimde; İl Kongre Delege Adayları; Hasan Kıtay, Ahmet Darbuka, Kadir Temizel, Hüseyin Gün, Hasan Baysal, Ahmet Jale, Ahmet Dönmez, Sezan Yılmaz, Necat Yıldırım, Hasari Kaplan, Kasım Işık, Mustafa Güren, Mehmet Aktaş, Kenan Uçar, Ziya Dinçer, Emre Şendur, Ali Gür, Sinan Oğuz Başkurt, Volkan Evren, Mehmet Aygören, Levent Munger olurken, Yedek İl Kongre Delegeleri ise; Yaşar Öz, Hüseyin Öztel, Eda Ay, Batuhan Tügen, Gürol Erdem, Zafer Varol, İbrahim Artuner, Emine Karakurt, Enis Özdemir, Kubilay Akyüz ve Şeref Ünsal isimlerinden oluştu.

Çiçeği burnunda İlçe Başkanı Kıtay teşekkür etti

Seçimin ardından partililere kendisine ve ekip arkadaşlarına gösterilen teveccühe teşekkür eden Ayvalık AK Parti'nin çiçeği burnunda yeni İlçe Başkanı Hasan Kıtay, "Büyük Üstat Necip Fazıl'ın "Zaman bendedir ve mekân bana emanettir şuurunda bir gençlik" umudunu neredeyse her konuşmasında dile getiren, gençlerin gözündeki ışığa ve umuda şahit olmak kadar hiçbir şeyin ruhuna serinlik vermediğini defaatle belirten ve bu itibarla partimizin gençlik teşkilatlarına Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş ölçüde önem veren liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bizatihi biz gençlerin gözündeki ışığa vesile olduğu hepimizin malumu. Liderimiz, kurulduğu günden beri Ak Parti'nin Türk siyasetine gençliğin dinamizmini, azim ve kararlılığını kazandırması için büyük emek harcadı. Bizlere itimat etti. "Elde sensin dilde sen, gönüldesin, baştasın" diyerek seslendi. Bizlere, burçlara bayrak olacak kumaşta ve Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta olduğumuzu öğretti. Bugün alnımız ak, ellerimiz pak olarak karşınıza çıkabiliyorsak, Ayvalık'ı Balıkesir'in kalbi haline getirme arzumuzu şu dakika gurur ve imanla sizlere aktarabiliyorsak, halka hizmet etmenin Hakka hizmet olduğu düsturundan hareketle millete efendilik etmeye değil hizmet etmeye talip oluyorsak Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta olduğumuzu unutmadığımızdandır" dedi.

"Allah yolumuzu açık etsin"

Hasan Kıtay konuşmasında, " 3 yıl önce bir salonda, sizlerin desteğiyle Ak Parti Ayvalık Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştim. Üzerimizdeki hakkınız ve emeğiniz büyüktür; Allah hepinizden razı olsun. Eksikten, kusurdan münezzeh değiliz, kuluz neticede. Ancak daima Mevla'nın huzurunda ve liderinin yanında dik duran gençler olduğumuz hususunda vicdanımız rahat. Bu millete, bu ümmete hizmet yolundaki şuurumuz, ecdadımıza saygımız ve teşkilatımıza itimadımız tamdır. O teşkilat ki, 12 yıl evvel gençlik kollarında beraber hizmet ettiğimiz kıymetli yol arkadaşımızı gurur duyacağımız bir noktaya, Balıkesir İl Başkanlığına taşımıştır. Ne mutlu bizlere! Tarihimizde, ceddimizde; zamanı ve zemini lüzum ettiğinde hizmet nöbeti esastır. Yorulanlar dinlenecek, elindeki meşaleyi gayesi olan menzile eriştirmek için emniyetli bir şekilde teslim edecektir muhakkak. Allah nasip ederse, bizlerin de yapacağı bu olacaktır zira bizim davamız hiçbir zaman sen-ben davası olmamıştır. Bu vesileyle Allah'a şükür; kula teşekkür düsturuyla, aramızda bulunan yahut bulunmayan; layıkıyla hizmetlerinden dolayı minnet borçlu olduğumuz dava arkadaşlarımıza, gençlik kollarına, kadın kollarına, Ayvalık ilçe teşkilatımıza yürekten teşekkür ederiz. Huzurlarınızdan ayrılmadan Yeni Türkiye tanımı yapılırken bizlerin de "Yeni Ayvalık" tanımı yapmamız gerektiği inancımı ve bu husustaki sevdamı sizlerle bir nebze paylaşabildiğimi umuyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Allah yolumuzu açık etsin" diye konuştu.