Ak Parti Batman İl Başkanı Diyadin Uçar’ın İstifası İstendi

Adalat ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel merkezi Batman il başkanı Diyadin Uçar'ın istifasını istedi.

Adalat ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel merkezi Batman il başkanı Diyadin Uçar'ın istifasını istedi. Batman'da 3 yıldan beri il başkanlığı görevini yürüten Diyadin Uçar'ın istifa etmesi istendi. Ak Parti Genel Merkezi tarafından istifası istenen Diyadin Uçar'ın önümüzdeki günlerde il başkanlığı görevinden istifa etmesi bekleniyor.