Ak Parti Batman Meclis Toplantısı Yapıldı

AK Parti Batman İl Teşkilatı Aralık Ayı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Batman İl Teşkilatı Aralık Ayı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti eski milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Murat Güneştekin, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı. AK Parti İl Başkanı Murat Güneştekin, 2019 seçimleri öncesi Türkiye'nin önünü kesmeye yönelik küresel anlamda operasyonlar yapıldığının farkında olduklarını belirterek, "Son günlerdeki siyasi gelişmeler ve dünyada meydana gelen olaylar hepinizin malumudur. Bu yoğun gündemde Sayın Cumhurbaşkanımızın içerde ve dışarıda ne kadar çok çalıştığını, milletimiz ve ümmet için gecesini gündüzüne kattığını sizlerde görüyorsunuz. Artık küresel güçlerin, Haçlı ve Siyonist ittifakının oyunlarını bozma, uyanma ve toparlanma zamanıdır. Bütün ekonomik baskılara, spekülasyonlara, içte ve dışta her türlü engellemelere rağmen bu hizmetlerin yapılıyor olması düşmanlarımızı ziyadesi ile huzursuz ediyordur. Bu yüzden 17-25 Aralık, 15 Temmuz ve Rezza Zarrab üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ülkemize ekonomik olarak diz çöktürmeye çalışarak zarar vermeye hedefliyorlar" dedi.