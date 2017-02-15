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Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri Bilgilendirildi

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Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri Bilgilendirildi
Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Bozüyük Belediyesi AK Parti Belediye Meclis üyeleri müze kurulum çalışmaları...

Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Bozüyük Belediyesi AK Parti Belediye Meclis üyeleri müze kurulum çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Meclis üyeleri; Mehmet Doğan Tunç, Ayhan Ersoy, Uğur Soylu, Kemal Turgut, Abdurrahman Kırgız, Hüseyin Kösemen ve Diş Hekimi Sinan Urhal katıldı. Toplantıda Müze Kurulum Koordinatörü ve AK Parti Belediye Meclis üyesi Veysel Kılıç hazırladığı sunum eşliğinde müze ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meclis üyelerine müzenin bu günkü konumuna gelmesi ile ilgili olarak detaylı bilgiler aktaran Kılıç, Kültür Bakanlığı ile yapılan çalışmalar, müzede sergilenecek eserlerin kimlerden temin edildiği, müze içinde yer alan eserler ve açılış tarihi hakkında bilgi vererek, Meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri Bilgilendirildi

Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri Bilgilendirildi

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