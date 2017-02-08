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Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplandı

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Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplandı
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleşen toplantı, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında yapıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının verimli geçtiğini belirtti. Yıldırım, "Ülkemizde, ilimizde yaşanan olaylar hakkında karşılıklı istişarelerde geçen toplantımız oldukça faydalı bir toplantı oldu. Ülkemiz, ilimiz için neler yapabiliriz bunları düşündük, kararlaştırdık. Haftalık düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda aldığımız kararlarının ve istişarelerin başta Bilecik olmak üzere ülkemize hayırlara vesile olmasını dileriz" dedi.

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplandı

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplandı

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplandı

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