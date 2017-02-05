Ak Parti Bolu İl Başkanı Doğanay’dan Chp’li Vekile Cevap

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, kendisini suçlayan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'a cevap verdi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, kendisini suçlayan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'a cevap verdi.

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasete duruşumla bir fark ortaya koymaya çalışsam da siyasete kendisini sokan kirvesine bile vefası olmayan şahıs, sıra bana mı geldi. Türkiye'de rejim sorunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle ortadan kalkmıştır. Bu böyle biline. Sorun senin ve iş tuttuğun ağababalarının varlık sebebi olan vesayetçilerdir" ifadelerini kullandı.

Doğanay, "Ben 15 Temmuz akşamı bunu canımla, kanımla, varlığımla Cumhuriyet kahramanı olarak ispatladım. Sahi sen o gece neredeydin? Cumhuriyete, demokrasiye, bayrağımıza el uzatıldığı akşam kimlerle pazarlıklar içindeydin? Yoksa FETÖ iddianamesinde yer alan görevden alınacakların yerine geçecek CHP'li isimleri mi belirliyordun" dedi.

Nisan ayında kimin Cumhuriyetçi, kimin bölücü olduğunu herkesin göreceğini söyleyen Doğanay, şu sözleri kullandı:

"Sahi ne oldu geçenlerde CHP yörüngesinden çıktı. FETÖ ve PKK ile iş tutuyor diye kanal kanal ağlıyordun. CHP mi yörüngesine girdi yoksa sen mi yörüngeni belirlemek için yine fırıl fırıl dönüyorsun. Son sözüm beni Cumhuriyet düşmanı ilan edecek kadar benliğini kaybetmiş Tanju Özcan. Nisan'da zaten halkımız kimin cumhuriyetçi, kimin bölücülerle iş tuttuğunu söyleyecek. Sıkıntın niye? Bana tuzu kuru demişsin. Yine kıvırmışsın, kendinle karıştırmışsın. Ben, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının bir neferi olarak yıllardır bedel ödeyen bu kutlu davanın önemsiz bir neferiyim. DSP iktidardayken o bayrağı sallayan, düşünce istikbal ve koltuk için davasını satarak CHP'ye geçen, her devrin adamı senin mi tuzun kuru?"