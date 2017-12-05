Ak Parti Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanı Bayraktar’ın ’5 Aralık Kadın Hakları Günü’ Mesajı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar mesajında; Türk toplumunun gelişip yükselmesinde kadınların katkısının büyük olduğuna vurgu yaptı. Cumhuriyet'in kuruluşundan önce başarıları ile tarihe geçen kadınlarına, 5 Aralık 1934'de seçme ve seçilme hakkının verildiğini hatırlatan Bayraktar, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: "Birleşmiş Milletler 1952 yılında uluslararası bir sözleşme ile getirebildiği seçme ve seçilme hakkını Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyada birçok devletten önce Türk kadınına tanımıştır. Kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını kullanarak siyasi hayatın içinde ne kadar çok yer alırsa, siyasi hayatımız o kadar nezaket, zerafet ve derinlik kazanacaktır. Kadınlarımız her meslekte ve özellikle siyasette kaliteyi beraberinde getirecektir. Kadının toplumun her kademesinde karar alma mekanizmlarına katılabilmesi için tüm eksiklikler AK Parti hükümeti döneminde tek tek ele alınmıştır. Ak Parti iktidarı döneminde "Güçlü insan - Güçlü Aile - Güçlü Toplum" için, kadınlarımızın refahı ve sosyla hayatta karşılaştığı tüm engellerin ortadan kaldırılması vazgeçilmez kabul edilerek, cinsiyet ve fırsat eşitliğimin hukuki düzenlemelerle birlikte toplumun tümünü kapsayan zihinsel bir dönüşüme de ihtiyaç duyduğu anlayışı ile harekete geçilmiştir. Kadınlarımızın siyasette yer alması için en önemli mücadeleyi AK Parti vermiştir. Şuanda TBMM'de yer alan 81 kadın vekilin 34'ü AK Parti grubundadır. Partimiz bu sayılarla diğer partiler arasında birinci sıradadır. Bu sonuç biz kadınlar için gurur vericidir. Son 10 yılda partimize oy veren seçmenlerin çoğunluğunu da yine kadınlar oluşturmaktadır. Bütün bunlar gösteriyor ki Türkiye'de kadınlarımızın kendilerini en iyi ifade edebildikleri ve hak ettikleri değeri görebildikleri tek siyasi parti AK Partidir. Kadın vekillerimizin inancı gereği kullandıkları başörtüsü ile seçilip meclise girebilmesi de hükümetimizin getirdiği kazanımlardandır. AK Parti Bozüyük İlçe Kadın Kolları teşkilatı olarak kadınların sosyal ve siyasi hayata daha fazla katılmalarını tüm insanlığın ortak kazanımı olarak görüyoruz. Partimizden aldığımız destekle AK Parti çatısı altında tüm kadınlarımızı siyaset yapmaya davet ediyor, bu duygu ve düşüncelerle biz kadınların bu önemli gününü kutluyoruz."

Bozüyük AK Parti İlçe teşkilat binasında gerçekleştirilen toplantıya Bilecik İl Koordinatörü ve Seçim İşler Başkanı Emine Can ve çok sayıda yönetim kurulu üyesi katıldı.