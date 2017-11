Ak Parti Burdur İl Başkanı İstifa Etti

AK Parti Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, 31 Aralık'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla gerçekleşecek AK Parti Burdur İl Kongresi öncesi...

AK Parti Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, 31 Aralık'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla gerçekleşecek AK Parti Burdur İl Kongresi öncesi görevinden ayrıldığını açıkladı.

Burdur'da 22 aydır il başkanı olarak görev yaptığını kaydeden Başkan Faki, istifa mesajında şu ifadeleri kullandı:

"22 aydır büyük bir onur, gurur ve şerefle taşıdığım, yürüttüğüm il başkanlığı görevinden bayrağı bir başka arkadaşıma devretmek üzere ayrılıyorum. 11 Şubat 2016 tarihinde şahsıma tevdi edilen Burdur İl Başkanlığını, bugüne kadar bir dava bilinci ve aşkıyla, milletimize hizmet için şahsım, milletvekillerim, il yönetim kurulu arkadaşlarım, Teşkilatımızın tüm kademelerindeki başkan ve üyelerimle birlikte yerine getirmeye çalıştım. Yaklaşık 22 ay devam eden il başkanlığı sürecinde, ülkemizin içinde bulunduğu iç ve dış şartların gerektirdiği sorumluluk, sağduyu ve hoşgörü sınırları içinde, gerginlik ve çatışma politikalarının dışında kalmaya özellikle gayret gösterdim. Sorunun bir parçası değil çözümün parçası olma yönünde her zaman irade koydum, çaba sarf ettim. Yerelde yaşanan sıkıntıları da, Partimizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çözmeye çalıştım. Burdur'a yapılan ve yapılacak her tür yatırımın destekçisi ve takipçisi oldum bundan sonra da olmaya devam edeceğim. Her insan gibi elbette bu arada yaptıklarımız, yapamadıklarımız, eksiklerimiz olmuştur. Bu konuda partililerimizin ve kamuoyunun engin hoşgörüsüne sığınıyor, helallik istiyorum. İl Başkanlığı görevim esnasında, başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini hep yanımda gördüm ve hissettim.Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum.

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın, Bakanlarımızın, Genel Merkez Genel Başkan yardımcılarının, özellikle Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş'ın, Teşkilat Başkan Yardımcılarının, koordinatör milletvekillerimin, Bayram Özçelik ve Reşat Petek vekillerimizin, bu kutlu yolculukta şahsıma gösterdikleri teveccüh, destek ve katkıları için de ayrıca teşekkür ediyorum."

"Oylarımızı artırarak bugünlere geldik"

Görev yaptığı süre boyunca canla başla çalışarak, Burdur'da oyların artışını sağladıklarını vurgulayan Başkan Faki, "Başkanlık sürecinde ülkemiz, 15 Temmuz gibi büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldı. O gece aziz milletimiz dik duruşuyla geleceğine, inançlarına, değerlerine ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı. Bu öyle büyük , öyle güçlü bir duruş ve haykırıştı ki, şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı, 15 Temmuz destanını bu aziz milletimiz canıyla kanıyla yazdı.Bu vesileyle, Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimize uzun ömürler diliyor, şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'da teşkilatlarımız meydanlardaydı, demokrasi nöbetlerinde sabahlara kadar ezanına, bayrağına vatanına sahip çıktı. Burdur'da çıtayı hep yükselttik, oylarımızı her dönemde artırarak bugünlere geldik. En son 16 nisanda yapılan referandumda, Türkiye ortalamasının üzerine çıktık.Bütün yol arkadaşlarıma, teşkilatıma ve Burdur'a teşekkür ediyorum. Teşekkürler Burdur, Teşekkürler değerli hemşerilerim... İnanıyorum ki, 2019 yerel, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve genel seçimlerde de partililerimiz ve milletimiz gereğini yapacak, bayrağı daha yukarılara taşıyacaktır. Bundan sonra konumum, görevim ne olursa olsun bu davaya hizmet için canla başla gece gündüz, partimin bir neferi olarak çalışmaya ve katkı sunmaya devam edeceğim. 22 aydır beraber çalıştığımız milletvekillerime, yönetim kurulu arkadaşlarıma, ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kolları başkan ve üyelerimize, İl Genel Meclis Başkanımız ve üyelerine, Belediye meclis üyelerimize, köy ve mahalle temsilcilerimize, sandık görevlisi ve müşahitlerimize, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal eden arkadaşlarımıza da rahmet diliyorum. Ayrıca birlikte çalıştığımız Sayın Valimiz Şerif Yılmaz'a, müdürlerimize, yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarımıza ve tüm hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Son olarak, il başkanlığım sürecinde her zaman yanımda olan eşime, oğluma ve aileme de teşekkürü bir borç bilirim. Allah cümlesinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Burdur'a geliyor

AK Parti Burdur İl Kongresinin 31 Aralık'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla gerçekleşeceğini açıklayan Başkan Faki, "Partimizin 6. Olağan kongre sürecinde 10 ilçemizin kongrelerini başarıyla, coşkuyla tamamladık. Yenilenme ve değişim ilkeleri çerçevesinde seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerimi kutluyor, başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde merkez ilçemizin kongresi de tamamlanacak ve Burdur ilçe kongrelerini tamamlamış olacaktır. 28 Kasım salı günü Teşkilat Başkan Yardımcımız Ahmet Koca'nın başkanlığında, koordinatör Milletvekilimiz Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir'le birlikte, yeni il başkanının belirlenmesi için istişare ve mülakatlar yapılacaktır. 31 Aralık 2017 pazar günü saat 13.0" de Hüsnü Bayer kapalı spor salonunda, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla İl kongremiz icra edilecektir. Şimdiden merkez ilçe ve il yönetimine seçilecek başkan ve üyelerimi kutluyor, bu kutlu yolculukta başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.