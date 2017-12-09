Ak Parti Büyükorhan’da Başkanlığa Tüfekçi Seçildi

AK Parti Büyükorhan İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Üzeyir Tüfekçi seçildi.

AK Parti Büyükorhan İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Üzeyir Tüfekçi seçildi.

AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi Büyükorhan Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı. Mevcut Başkan Ahmet Korkmaz'ın aday olmadığı, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, "Kongremiz ve yeni seçilen ilçe başkanımız Büyükorhan'a hayırlı olması temennisinde bulundu" dedi.

Salman'ın ardından konuşan Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Bizim davamızda görev bitmez sadece bayrak el değiştirir. Dava büyüklerimiz ve tüm arkadaşlarımızla birlikte halka hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bizim Büyükorhan'a her zaman borcumuz var. Büyükorhan bizi hiç bir seçimde yalnız bırakmadı, hep lider yaptı. Bizde bunun farkındayız ve her zaman emrinizdeyiz. Hep birlikte 2019 yolunda hedefimize yürümeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza şimdiden yeni görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

413 delegeden katılım sağlayan 135 delegenin oyu ile ilçe başkanlığına seçilen Üzeyir Tüfekçi yeni yönetimi Murat Aslan, Şaban Çiçek, İhsan Menteş, Mehmet Yılmaz, Erkan Burhan, Ahmet Yılmaz,Nihat Kalın, İlhami Yiğit, Bayram Tosun, Ramazan Çol, Ömer Arı, İsmail Sevinç. isimlerinden oluştu.

Kongreye AK Parti Milletvekilleri Efkan Ala, Cemalettin Kani Torun, Bennur Karaburun, Emine Yavuz Gözgeç, İsmail Aydın, Osman Mesten, Zekeriya Birkan, AK Parti İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, oda başkanları, parti gençlik ve kadın kolları ile partililer katıldı.

AK Parti'nin Yeni Seçilen Büyükorhan İlçe Başkanı Av. Üzeyir Tüfekçi yaptığı konuşmada, "Bizler AK Parti teşkilatları olarak, hakkı üstün tutmak ve adaleti yayma ve hakkı hakim kılma, yalnızca kendi memleketimizde değil, tüm dünyada adaleti yaymak üzere çalışmalarımızı cansiparane sürdürmekteyiz, sürdüreceğiz. İslamın son kalesi memleketimize karşı yapılan her türlü habis saldırılara, Allah'ın izni ve inayeti ile ve halkımızın dirayeti, gücüyle ve birlikte kardeşçe yaşama gayesi ile ve liderimiz genel başkanımız cumhurbaşkanımızın kahramanca ve sağlam duruşu ile üstesinden geldik" dedi.