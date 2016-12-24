Ak Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bulut, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Bulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Bulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece uyuşturucu satıcıları ile kavga eden yeğenini kurtarmak için gittiği yerde uyuşturucu satıcılarının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Bulut, son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazına müteakip Karşıya Mezarlığı Camiinde kılınan cenaze namazına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nesim Yamalı, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Ali Güven, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa AK, Yılmaz Bulut'un babası Satılmış, annesi Pakize, eşi Özlem, çocukları Nisa ve Ömer Faruk ile yakınları katıldı.

Bulut'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.