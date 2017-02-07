Ak Parti Çerkezköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Atama

AK Parti Çerkezköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Sevgican Aydoğan atandı.

AK Parti Çerkezköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Sevgican Aydoğan atandı.

Kadın Kolları Başkanı Rüveyda Akbay'ın istifasının alınmasının ardından, bu göreve Sevgican Aydoğan getirildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Selva Çam'dan mazbatasını alan Aydoğan, AK Parti Çerkezköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirildi.

AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nesibe Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çerkezköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Sevgican Aydoğanatanmıştır. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Selva Çam hanımefendiden mazbatasını alan Sevgican hanıma bu zor ve onurlu görevinde üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.