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Ak Parti Çorlu Gençlik Kolları Başkanı Birsöz Oldu

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Ak Parti Çorlu Gençlik Kolları Başkanı Birsöz Oldu
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Sebahattin Birsöz oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Sebahattin Birsöz oldu.

AK Parti Çorlu Gençlik Kolları Başkanı Adnan Tekin'in Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından boşalan göreve kimin getirileceği belli oldu. AK Parti Çorlu Gençlik Kolları Başkanlığı için genel merkezde mülakata 3 başkan adayı çağrıldı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi'nde yapılan görüşme, değerlendirme ve mülakatlar sonucunda Sebahattin Birsöz AK Parti Çorlu Gençlik Kolları Başkanı olarak belirlendi.

Sebahattin Birsöz'ün AK Parti Çorlu İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresinde başkan adayı olarak yer alacağı ve kongrenin ardından yeni yönetimle birlikte görevine başlayacağı kaydedildi.

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