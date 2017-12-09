Ak Parti Cumhuriyet Mahallesi Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Mahallesi'nde Aralık ayı Mahalle Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Mahallesi'nde Aralık ayı Mahalle Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Mahalle sorunlarının gerçekleştirilmesi gereken projelerin konuşulduğu ve karşılıklı istişareler ile geçen toplantıların her mahalle için gerçekleştirileceği öğrenildi. Toplantıda açıklama yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı olarak atamasını gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet mahallemizde Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirdik. Mahalle yönetimimize yapacakları çalışmaları aktararak karşılıklı istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Danışma Meclisi toplantımızın Cumhuriyet mahallemize ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.