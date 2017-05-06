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Ak Parti Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı

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Ak Parti Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Van İl Başkanlığı Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Van İl Başkanlığı Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda divan heyetinin belirlenmesinin ardından konuşmalara geçildi. Burada konuşan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 16 Nisan'da cumhuriyet tarihinin en büyük zaferinin yaşandığını belirterek, "Eski sistemde meclis, sorunları çözen bir mekanizmaya sahip değildi. Artık bu sorun ortadan kalkacaktır. Bu sorunu gene meclis değil halkın kendisi referandum yoluyla çözmüştür. Geçmiş yıllarda sistemin nasıl işlemediğini, Başbakan ve Cumhurbaşkanlarının arasındaki kavgaları hiçbirimiz unutmadık. Bu konuda başarılı çalışma yürüttükleri için arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Başkan Soğanda ise, 16 Nisan'dan sonraki ilk danışma meclisi toplantısını yaptıklarını ifade ederek, 16 Nisan referandum sürecinde yaptıkları çalışmalarla alakalı bir sunum yaptı. Soğanda, "Türkiye'de bir dönüşüm ve değişim yaşanıyor. Bu değişim sizlerin de içinde olduğu bu halk tarafından gerçekleşiyor. Bizler bunları gerçekleştirirken, şer güçleri ve onların işbirlikçileri de şerlerine devam ediyorlar. Bunlar son alarak bir seçim gününde referanduma saatler kalırken, çalışmalardan dönem Muradiye İlçe Başkanımız İbrahim Vanlı ve yanındakilere haince bir saldırı gerçekleştirdiler. Bu saldırıda ilçe başkanımızın amcasının oğlu, göz bebeğimiz Adnan Vanlı kardeşimiz şehit oldu" diye konuştu.

Soğanda, 16 Nisan öncesinde tüm ilçelerde çalışmalar yaptıklarını belirterek, kapı kapı dolaştıklarını anlattı.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, Tuşba Belediyesinin AK Partinin merkezde kazandığı tek belediye olduğunu ifade ederek, "Bizler hizmetlerin en güzelini yapıyoruz. 3 yılda Van Büyükşehir Belediyesinin yapamadığını, diğer ilçe belediyelerimizin kayyumdan önce yapamadıklarını bir tek Tuşba Belediyesi yapmıştır. AK belediyeciliği gerçekleştirilmiştir. Bunlar kolay olmuyor. Bizler projelerimizle yeniden Van'ı kazanmanın yolunu açtık. Eğer Gevaş ve Tuşba'nın yaptıklarını bizler sosyal medyamızda paylaşmıyorsak, sorun var demektir. Bizleri hazmedemeyenleri anlıyorum. Ama bu hizmetleri hazmedemeyip bu salonda oturanlar, yarın mahşerde hesap veremeyecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Ak Parti Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı

Ak Parti Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı

Ak Parti Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı

Ak Parti Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı

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