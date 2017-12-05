Ak Parti Divan Katip Üyesi Açıkgöz: "Kılıçdaroğlu’nu İstifaya Davet Ediyorum"

TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, terör örgütlerinin...

TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, terör örgütlerinin ağzıyla konuştuğunu iddia ederek istifaya davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bazı AK Partili bakanların yolsuzluk yaptığına dair açıkladığı belgelerin sahte olduğunun kanıtlandığını ifade eden AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Geçen hafta grup toplantısında Kılıçdaroğlu belgelerle geldi. En üzücü tarafı da belgelerin sahte olduğunu bile bile oradaki basın mensuplarına ve milletvekillerine dağıtmasıydı. Kendisi daha önce Cumhurbaşkanımıza bir çağrıda bulunmuştu. Biz şimdi aynı çağrıyı kendisi için yapıyoruz. Eline belgeler uydurma olduğu için aslında kendisi yalancıdır, kendisi iftiracıdır. O yüzden ben buradan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e şikayet ettiğini dile getiren Açıkgöz, "Kemal Kılıçdaroğlu denen bu zat, bölücü terör örgütlerinin ağzıyla konuşarak, onlarla işbirliği yaparak Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü tehdit ediyor. Bunu açık ve net olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şikayet ediyorum hem de CHP seçmenlerine bu zatı şikayet ediyorum. Ülkenin birlik ve beraberliğine kastı olan terör örgütlerinin ağzıyla konuşup onlarla işbirliği yapmaktadır" diye konuştu.

"2 milyon insanı katledip adalet için uğraşmak komik"

ABD'de devam eden Reza Zarrab davası ile ilgili de konuşan Açıkgöz, "Aslında ABD'deki davada Türkiye'deki 17-25 FETÖ hain darbesinin devamıdır. Dünyaya adalet sağladığını söyleyen yaklaşık 2 milyon insanı katleden ve dünyadaki bütün zulümlerin adresi olan ABD'nin adalet için uğraşıyor olması bizlere çok komik ve enteresan geliyor. Buradaki asıl sıkıntı Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sıkıntılardır. Yani aslındaki oradaki davanın asıl amacı Türkiye'yi sıkıştırmak, Türkiye'ye zarar vermek, Türkiye'yi ekonomik olarak abluka altına almaktır. AB'deki dava Türkiye'deki 17-25 Aralık Yargı Darbesinin devamıdır. Buradaki çıkacak sonuçlar zaten bizi bağlamaz. Zaten dünyada sadece ABD'den ibaret değildir. Oradan bir mahkeme kararı ile Türkiye'ye şekil vermek, Türkiye'yi dizayn etmek veya tehdit etmek ABD'ye yakışan bir tavır değildir" ifadelerini kullandı.