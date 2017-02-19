AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, sistem değişikliği talebinin milletin talebi olduğunu belirtti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, sistem değişikliği talebinin milletin talebi olduğunu belirtti.

Osmanlı Ocakları 1453 Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Abdulvahap Aykaç ve yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akarı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Akar, AK Parti olarak milletin talebini önemsediklerini ve partiler üstü bir talep olarak gördüklerini belirterek, "Ülkemizde çok farklı kesimlerin bir sistem değişikliği ile ilgili bir arzu dile getirilmektedir. Biz AK Parti olarak Türkiye'yi sivil, demokratik ve çağdaş, bir anayasa ile buluşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu bir rejim değişikliği değil tamamı ile bir sistem değişikliğidir. Biz Cumhuriyetin 90 yıllık kazanımlarını da miras devralarak, yeni bir hedefe doğru gidiyoruz. Mevcut sistem ile tarihten devraldığımız mirasımızı geleceğe taşıma imkanımız yok, biz öncelikle demokrasimizin çok daha güçlü hale gelmesi için çalışıyoruz" dedi.

Osmanlı Ocakları 1453 Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Abdulvahap ise, referandumda "evet" diyeceklerini belirterek, Diyarbakır halkına "evet" demeleri çağrısında bulundu.