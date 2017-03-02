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Ak Parti Dodurga Danışma Meclisi Toplandı

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Ak Parti Dodurga Danışma Meclisi Toplandı
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak...

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Köse Dodurga İlçe Danışma Meclisine katıldı.

Bizim için referandum çalışmaları çok önemli ve çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz diyen İl Başkanı Mehmet Karadağ, "Dodurga teşkilatını bir arada görmek beni çok mutlu etti. Birlik ve beraberlik içinde sizlerinde özverili çalışmalarıyla referandum sürecini alnımızın akıyla geçireceğimizden endişem yok. Milletimizin desteğiyle sandıktan Evet çıkacağına da inancım sonsuz." şeklinde konuştu

İl Başkanı Karadağ, "Bu yoğun çalışma tempo içerisinde ilimizin, ilçelerimizin, köylerimizin ihtiyaçlarını yapılması gerekenleri de unutmuyoruz. Gerekli yerlerle görüşüp sorunlarını ve ihtiyaçlarını kısa zamanda çözüme kavuşturmak için de gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Toplantı sonrası Dodurga halkına bir müjdesi olduğunu dile getiren İl Başkanı Mehmet Karadağ, Enerji Bakanlığı yetkilileri ile görüşüp yapılan değerlendirmeler sonucu Dodurga yeraltı maden ocağının referandum öncesinde açılıp yeniden üretim faaliyetine devam edeceğini söyledi.

İl Başkanı ve beraberindekiler Danışma Meclisi sonrası da Dodurga belediye başkanlığı ziyaret ettiler.

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