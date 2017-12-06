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Ak Parti Ertuğrulgazi Mahallesi Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

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Ak Parti Ertuğrulgazi Mahallesi Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, Ertuğrulgazi mahallesinde Aralık ayı Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, Ertuğrulgazi mahallesinde Aralık ayı Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Mahalle sorunlarının gerçekleştirilmesi gereken projelerin konuşulduğu ve karşılıklı istişareler ile geçen toplantıların her mahalle için gerçekleştirileceği öğrenildi. Toplantıda açıklama yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı olarak atamasını gerçekleştirdiğimiz Ertuğrulgazi mahallemizde Danışma meclisi toplantısını gerçekleştirdik. Mahalle yönetimimize yapacakları çalışmaları aktararak karşılıklı istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Danışma Meclisi toplantımızın Ertuğrulgazi mahallemize ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Mahalle teşkilatımıza çalışmalarında kolaylılar diliyoruz" dedi.

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