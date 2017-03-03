Ak Parti Erzurum İl Teşkilatından Stk’lara Ziyaret

AK Parti Erzurum İl Teşkilatı Uzundere, Tortum ve İspir giderek kuzey ilçelerinde ki referandum çalışmalarını tamamladıktan sonra kentteki STK'lara ziyarette...

AK Parti Erzurum İl Teşkilatı Uzundere, Tortum ve İspir giderek kuzey ilçelerinde ki referandum çalışmalarını tamamladıktan sonra kentteki STK'lara ziyarette bulundular.

İl Başkanı Mehmet Emin Öz yönetimindeki AK Parti İl Teşkilatı bu defa Erzurum'da ki Sivil Toplum Kuruluşlarına giderek 16 Nisan tarihinde yapılacak halk oylaması öncesinde nabız yokladılar. 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasının ardından yeni Anayasa'nın daha bir önem kazandığına dikkat çeken Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, halkın üstünde bir gücün olmadığına 15 Temmuz'da tüm dünyanın şahitlik ettiğini söyledi.

Milli iradeye sahip çıkan Türk Milletinin sömürge ve vesayet altındaki diğer ülkelere de örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Ak parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "15 Temmuz sonrasında ülkemiz artık büyüme yolunda hızını daha da artırmak zorunda kalmıştır. Çekemeyenlere sömürgecilere inat ülkemiz artık geri vites değil 5. viteste hızını artıracaktır. Suriye'de Türk askerimizin başarısı dudak uçuklatıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri barış getireceğini vaat edip zulüm yapan ülkelerin aksine Suriye'yi Suriyelilere vermek kaydı ile bu ülkeyi teröristlerden temizleme çabasına girmiştir. Türkiye'nin artık bu sayede sınırları da güven altındadır. PKK, PYD, YPG konusunda taviz vermeyen Türkiye diplomaside de masada bende varım deyip başarısını göstermiştir" dedi.

"16 nisan terörün de bittiği gün olacaktır"

Yapılacak Halk Oylamasının önemine de değinen Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Gittiğimiz her yerden beklentimizin de üstünde destek görüyoruz. Halkımız artık istikrarsızlığın geri gelmesini istemiyor. 7 Haziran seçimleri sonrasında ortaya çıkan olayların ardından da tercihini 1 Kasım'da Ak Parti'den yani istikrardan yana kullanmıştır. 16 Nisan sonrasında artık terörün değil büyümenin konuşulduğu gelişimin ön planda olduğu her gün yeni uyanışların yaşanmasına şahitlik edeceğiz. Ülkemize artık yeterli gelmeyen parlamenter sistemin son bulması ile denetimi mümkün istikrarı gözeten Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine kavuşmuş olacağız" diye konuştu.