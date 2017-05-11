Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü Basın Açıklaması

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, referandum sürecini değerlendirdiği toplantıda yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin asfalt...

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, referandum sürecini değerlendirdiği toplantıda yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin asfalt katılım paylarını almakta ısrar etmesini eleştirerek, bu durumun vatandaşın cebine göz dikmek olduğunu söyledi.

Ünlü, İl Başkanlığı binasında ülke gündemini ve yerel gündemi değerlendiren bir basın açıklaması yaptı. Referandum sürecinde başta Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı olmak üzere milletvekillerine, belediye başkanlarına, ilçe başkanlarına ve mahalle yönetimlerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Ünlü, başarılı bir kampanya yürüttüklerini belirtti. Dündar Ünlü, "Evet ve Hayır oyu kullanan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Demokratik haklarını kullanmışlar, demokrasiye de ciddi manada katkı yapmışlardır. O yüzden de evet oyu verende hayır oyu verende bizim insanlarımızdır, hepsine de saygı duyuyoruz. 16 Nisan'da yapılan halk oylaması, bir genel seçim ya da yerel seçim değildi. 18 maddelik bir Anayasa değişikliğiyle Parlamenter Sistemden Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçişin oylanmasıydı. Önemli bir sistem değişikliği olması nedeniyle alınan "evet" sonucu son derece önemlidir" dedi.

"Anayasa değişikliği maddeleri CHP tarafından dezenformasyona uğratıldı"

"Referandum sonuçları açıklandığında Eskişehir'de "hayır" oylarının kendileriyle ilintili olduğunu, sanki çok başarılı belediye hizmetleri yapmalarından kaynaklanan bir durummuş gibi göstermelerinden dolayı gülünç bulduğumu belirtmek istiyorum" diyen Ünlü, "Ayrıca şehirde "hayır" teşekkürüne çıkıp, yandaş dernek ve vakıflarla dolaşıp hayır oylarını kendisine mal etmeye çalışan bazı vekillerinde, normal hayatta çıkıp hadi benimle gelip beraber çay içelim deyip, yanına 3-5 kişi toplayamayacaklarını da, hayır oylarını kendisi toplamış gibi havalara girmelerini de çok dramatik bulduğumu da belirtmek istiyorum. Ayrıca geçtiğimiz günlerde de, bir Cumhuriyet Halk Partisi toplantısında "işte hayır'ı anlatsaydık, hayırlar uçardı" gibi afaki bir söylemler de duydum. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, hayır anlatılmadı, anayasa değişikliği anlatılmadı, anayasa değişikliği dezenformasyona uğratılarak, korkunç yalanlar söyleyerek maalesef ciddi manada insanların kafası karıştırıldı. Dolayısıyla daha da anlatırız demek, şu manada biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum, yeterince yalan söylenmiş, çok fazla yalanda söylemek insan sağlığına zararlı olduğunu düşünüyorum. Zaten yeterince dezenformasyon yapılmıştır, o dezenformasyonu da temizlemek için baya uğraştığımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"2019'da Eskişehir yeni bir dönem geçecektir"

Göreve geldiklerinden itibaren 2019 hedeflerinin olduğu ve referandum sonrası da bu hedeflerin aynı şekilde devam ettiğini vurgulayan Ünlü, "Eskişehir'in artık yeni bir deneme girmesi şarttır. 2019 ile ilgili olarak, referandumla ilgili olarak genel bir değerlendirmeyi yaptık. Stratejimizi yenilemeye devam ediyoruz. Belirlediğimiz 2019 strateji doğrultusunda da çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. O yüzden tüm hedefimiz 2019'da inşallah Eskişehir yeni bir döneme geçmesidir. Büyüyen, kalkınan, gelişen yeni bir döneme geçecektir, çalışmalarını buna göre yürütmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi gözünü vatandaşın cebine dikmiştir"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in halktan asfalt katılım paylarını almak istemesini eleştiren İl Başkanı Dündar Ünlü şunları dile getirdi;

"Asfalt Katılım Payları ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisine geldiğinde, komisyonumuz bu konuyla ilgili bir karar almıştı. Meclis kararıyla, yol harcamalarına katım payı yasada açık olarak yer almaktadır. Vatandaştan kanunen katılım payı alınıp alınmaması kanunen meclisin takdir yetkisine bırakılmış olup, tahsil edilmemesi kanuna uygun olmakla beraber hakkaniyete de uygundur. Kullanım sıkıntısı olmayan yol ve tratüvarlarda belediyelerimizce sıklıkla güzel görünmesi amaçlanarak değiştirilmekte ve yeniden yapılmaktadır. Vatandaşın mevcut yolların ve kaldırım taşlarının sürekli sökülüp yeniden yapılması ile ilgili bir takdir yetkisi yoktur. Belediyece tek taraflı olarak karar verilmektedir. Yine vatandaş ihale bedellerine müdahale edememektedir. Mevcut yol ve kaldırımlar henüz kullanım süresini doldurmamış iken, sökülüp özellikle seçim zamanlarında yeniden yapılmakta, "bakın belediyeleriniz çalışılıyor" denilmekte, seçim sonrası bu yapılanlar vatandaşa fatura edilmektedir. Çoğu zamanda harcamalara katılım payı yanlış hesap edilmekte, bu durum ancak sınırlı sayıda vatandaş tarafından fark edilerek dava açılabilmekte, çoğunluğu haksız bedelleri ödemek zorunda bırakılmaktadır. Dolayısıyla belediye meclisinin vatandaşlardan katılım payı alınmasına karar vermesinde kamu yararına aykırı bir durum yoktur. Buna rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ısrarla yol harcamalarına katılım payı namı değer asfalt parası alınma talebinde senelerdir ısrar edilmekte, bu talep meclis çoğunluğumuzca kabul edilmemektedir. Büyükşehir gurubumuz birden fazla kez asfalt parası alınmaması yönünde karar vermiş, meclis çoğunlumuzca vatandaştan böyle bir para alınmaması kararı çıkmıştır. Şimdi geçtiğimiz gün yapılan meclis toplantısında, asfalt parasıyla ilgili konu meclis gündemine gelmiştir. Bu niye gelmiştir, arkadaşlarımız 11 Ocak 2017 tarihinde asfalt katılım paylarının belediye bütçesine alınmama sıkıntısı olmayacağından dolayı, ayrıca Büyükşehir Belediyesinin ısrarla ve sıklıkla söylediği "biz iktidar partisinin belediyesi olmadığımızdan dolayı bize destek verilmediği" söylenmektedir, bu doğru değildir" dedi.

Belediye inisiyatif kullanabilirdi

Büyükşehir Belediyesinin diğer belediyelerde olduğu gibi merkezi bütçeden 3 yılda yaklaşık 1 milyar lira ödenek aldığını anlatan Ünlü, şunları söyledi;

"Bunları da göz önüne aldığımızda, Büyükşehir Belediye gurubumuz asfalt katılım paylarının vatandaştan alınmaması yönünde karar vermiştir. Bu karar Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından veto edilmiş, gurubumuz alınmaması yönünde ısrar etmiş, konu mahkemeye intikal ettirilmiş. Mahkeme asfalt paralarının alınması yönünde karar almıştır. Mahkemenin kararını sorgulamıyoruz ama kanunda alınmayabilir diye bir yetki var. Büyükşehir Belediye Başkanı da bu paralarının alınmaması yönünde bir karar verebilirdi. Böyle bir inisiyatif kullanılabilirdi. Maalesef bu yönde bir inisiyatif kullanılmamaktadır. Bunu gündeme getirmemin sebebi, belediyelerin şöyle bir alışkanlıkları var, 2014 yılındaki seçimlerden sonra Büyükşehir Belediye Meclisinin çoğunluğu bizden olmasından dolayı, iyi şeyler genel manada kendilerine mal ederler, kötü şeyler olduğunda Büyükşehir Belediye Meclis gurubu bizde değil işte bunlar aldı bu kararı diye lanse etmektedirler. O yüzden buradan Eskişehirli hemşehrilerimize ilan ediyorum ve uyarıyorum. Büyükşehir Belediyesi Eskişehirli hemşehrilerimizin cebine gözünü dikmiştir. Asfat paralarını ısrarla almakta, ısrar etmektedir. O yüzden önümüzdeki yapılacak belediye meclis toplantılarında böyle bir karar gündeme gelecektir. Devamında da bu paralar Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerinden talep edilme söz konusudur. Bu konuda da kamuoyunun duyarlı olmasını bekliyoruz."