Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü’den Müsiad’a Ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması "Evet" çalışmaları...

AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması "Evet" çalışmaları kapsamında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini (MÜSİAD) Eskişehir Şubesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü'nün MÜSİAD ziyaretine; İl Başkan Yardımcıları Murat Özcan, Yılmaz Şahin ve Ahmet Alsat'da katıldı. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte hızlı ve etkili icraat gerçekleştirileceğini söyleyen Ünlü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Hızlı ve etkili yönetim, ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacağını ifade etti. Hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluşturacağını aktaran Ünlü, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyiş hakim olacak. Bürokrasi azalacak, büyüme hızlanacak. 2023 ve ötesine uzanan hedeflerimiz ivme kazanacak" açıklamalarında bulundu.

MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Ayhan Arslan, AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü ve yardımcılarına gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür etti.