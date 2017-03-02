  • BIST 89.688
  • Altın 148,028
  • Dolar 3,6976
  • Euro 3,8969
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 19 °C

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü’den Müsiad’a Ziyaret

» »
Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü’den Müsiad’a Ziyaret
AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması "Evet" çalışmaları...

AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması "Evet" çalışmaları kapsamında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini (MÜSİAD) Eskişehir Şubesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü'nün MÜSİAD ziyaretine; İl Başkan Yardımcıları Murat Özcan, Yılmaz Şahin ve Ahmet Alsat'da katıldı. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte hızlı ve etkili icraat gerçekleştirileceğini söyleyen Ünlü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Hızlı ve etkili yönetim, ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacağını ifade etti. Hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluşturacağını aktaran Ünlü, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir işleyiş hakim olacak. Bürokrasi azalacak, büyüme hızlanacak. 2023 ve ötesine uzanan hedeflerimiz ivme kazanacak" açıklamalarında bulundu.

MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Ayhan Arslan, AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü ve yardımcılarına gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü’den Müsiad’a Ziyaret

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü’den Müsiad’a Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklar Yağmur Hasadını Öğreniyor02 Mart 2017 Perşembe 11:13
  • Hakkarili Sporcu Türkiye Finallerinde02 Mart 2017 Perşembe 11:08
  • İl Sağlık Müdürü Edremit’te02 Mart 2017 Perşembe 11:08
  • Başkan Kara Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanında Yapılan Çalışmaları İnceledi02 Mart 2017 Perşembe 11:08
  • Anaokulu Üniversitesi İkinci Dönem Eğitimleri Başladı02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Ak Gençlerin Çifteler Çıkarması02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Seydişehir’de Tahrip Olan Yollar Onarılıyor02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Özay Gönlüm, “Ustaya Saygı” Konseriyle Anıldı02 Mart 2017 Perşembe 10:58
  • Batman’da Nitratlı Gübrelerin Kullanımı İle İlgili Toplantı Yapıldı02 Mart 2017 Perşembe 10:58
  • Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü’den Müsiad’a Ziyaret02 Mart 2017 Perşembe 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti