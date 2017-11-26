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Ak Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Yalçın’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Açıklaması

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Ak Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Yalçın’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Açıklaması
AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kadına...

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kadına karşı şiddeti meşruymuş gibi gösterdiğini söyleyerek, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Yalçın yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin normalmiş gibi gösterildiğini ifade etti. Şiddetin toplumun her kesiminden uzak olması gerektiğini belirten Yalçın, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yaklaşırken bizler insan olmanın sorumlulukları çerçevesinde şiddetin her türünü ve her kaynağını yok etmeye azmetmiş bireyler olarak ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlamsız ve medeniyet anlayışımızdan uzak açıklamalarından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. İnsanlığın büyük bir kesiminin çok yönlü şiddete maruz kaldığı bir çağın mensuplarıyız. Yaşamımızın her alanı hak ve adalet mücadelesi içinde geçerken; şiddeti normalleştirmeye yönelik bu çirkin açıklamayı kınıyor, Kılıçdaroğlu'nu milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz. Şiddet; zaman, mekan ve şahıs ayrımı gözetmeksizin toplumun her kesiminden uzak olmalıdır. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Şiddet bir insan hakları ihlalidir. Şiddetle mücadele, öncelikli olarak şiddeti mazur gösteren kafalara karşı yapılmalıdır. Kadına yönelik şiddet dünyada ve ülkemizde; eğitim, ekonomik durum, yaş ve yaşadığı çevreye bakmaksızın tüm kadınların ve dolaylı olarak toplumun etkilendiği bir durumdur. Şiddetin sevgi ve merhamet diliyle çözüme ulaşacağı bir yol varken ona mazeretler üretmek, toplumu ileri götürmez, yıpratır. Toplumu yıpratan ve yanlış örnek olan açıklamalar, siyasetçi olmanın sorumluluğu ile bağdaşmıyor. Özellikle kamuoyuna yönelik açıklamalarla şiddetin kabul edilebilir olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı'nı kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu sözler tüm kadınlarımızı incitti. Bir siyasetçi, eş ve baba olarak kendisini sorumluluklarını hatırlamaya ve kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

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