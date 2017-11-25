Ak Parti Etimesgut 6. Olağan Kongresi Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde kadına yönelik şiddetle ilgili...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Bu dil ayrıştırıcı bir dil, bu dil cinsiyetçi bir dil. Bu ayrıştırıcı ve cinsiyetçi dili kesinlikle reddediyoruz" dedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatının Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede söz alan Bakan Sarıeroğlu sözlerine, "Milliyetçi Hareket Partisi açısından ve ülkemiz açısından çok kıymetli siyasetçi Alparslan Türkeş'in bugün doğum günü, bu vesileyle kendilerini rahmetle yad ediyorum" diyerek başladı.

"Kahraman Etimesgutlular"

15 Temmuz hain darbe girişimine değinen ve Etimesgut halkının o gün neler yaptığını anlatan Sarıeroğlu, "15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde daha ilk duyulduğu andan itibaren zırhlı birliklerin önüne giderek oradan tankların çıkmasını engelleyen kahraman Etimesgutlularımıza hizmet etmek için inşallah var gücümüzle çalışacağız. 15 Temmuz'un izlerini silmek için uğraşırken diğer taraftan 4 tane terör örgütüyle mücadele gerçekleştiren bir ülkeyiz. İnanın bizim yerimizde başka ülke olsaydı ne yatırım yapabilirdi nede üretim yapabilirdi. Öylesine güçlü bir ülkeyiz ki her şeye rağmen güçlü adımlar atarak vatandaşlarımızın bunlardan etkilenmesinin önüne geçebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, "Bizler 15 yıllık kutlu bir davanın temsilcileriyiz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Liderimizin arkasında dimdik durarak teşkilatlarımızla birlikte 15 yıldır hem milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz hem de önümüze çıkarılan zorlukları tek tek aşmaya çalışıyoruz."

"Stajyer, çırak, kamu ve özel istihdam artışı 1 milyon 700 bin"

İstihdam seferberliği ile ilgilide konuşan Bakan Sarıeroğlu, "Stajyer, çırak, kamu ve özel istihdam artışı 1 milyon 700 bin. Stajyer ve çırak olmadan istihdam artışı 1 milyon 300 bin. Bizim her şeyimiz açık. Bütün istatistikler web sitemizde yer alıyor. Buna rağmen hala bir şeyler sakladığımızı iddia ediyorlar" dedi.

"Biz, her türlü şiddetin karşısında duruyoruz"

Bugünün kadına yönelik şiddetle mücadele günü olduğunu hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bu vesileyle AK Parti olarak her türlü şiddetin karşısında durduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kadına yönelik şiddete, sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşmış bir partiyiz. Kadın konusunu siyaset üstü bir mesele olarak değerlendirdik. Kadınlarımıza yönelik çok güçlü yasal düzenlemeler yaptık. Kadınların hayatın her alanında olması için önemli çalışmalar hayata geçirdik. Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bir yasal düzenleme yaptık. Bu konuda uluslar arası sözleşmeler var. Kadına yönelik şiddetle mücadele sözleşmesine imzayı atan ilk ülke Türkiye, ilk lider Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Kadın konusunu siyasi propagandalarına dolgu malzemesi yapanlara da buradan seslenmek istiyorum buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu dil ayrıştırıcı bir dildir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Bakan Sareroğlu, "Biliyorsunuz ana muhalefet partisi Genel Başkanı, işsiz kişilerin evinde tencere kaynamadığı için kadına yönelik şiddet uyguladıklarını söyledi. Bunu erkeklere haksızlık olarak düşünüyorum. Bu dil ayrıştırıcı bir dildir. Bu dil cinsiyetçi bir dil. Bu ayrıştırıcı cinsiyetçi dili kesinlikle reddediyoruz. Bizim kültürümüzde medeniyetimizde şiddet yok. Bu kullanılan dil şiddeti meşru kılan bir dil. Şiddetin hiç bir gerekçesi olamaz" diye konuştu.

Kongrede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, birçok milletvekili, sivil toplum kuruluşları, delegeler ve vatandaş yer aldı.