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Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan:

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Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan:
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın Gaziantep" Gazilik ünvanı verilişinin 96. yıldönümü ve istiklal madalyasının verilişinin 9. yıl dönümü...

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın Gaziantep" Gazilik ünvanı verilişinin 96. yıldönümü ve istiklal madalyasının verilişinin 9. yıl dönümü kutladı.

Gaziantep savunmasının tarihin altın sayfalarında yer alığını vurgulayan ak Partili Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Tarihin altın sayfalarında yer alan Gaziantep Savunması, gururla yad ettiğimiz ecdadımızın bayrak, vatan, namus ve şerefi için, kendisinden teknolojik olarak çok daha üstün olan düşmana karşı, yokluk ve yoksulluk içinde dahi, neler yapabileceğinin en güzel destanını yazmıştır. Gaziantep Savunması son günlerini yaşarken bu savunmanın olağanüstü anlam ve önemini takdir eden Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Şubat 1921 tarihli toplantısında 93 numaralı kanunla, dünyada başka hiçbir şehre nasip olmayan "Gazi"lik unvanını Gazi şehrimize vermiştir. Bizler de bu ülkenin bağımsızlığı için milli beraberliğimize, milli tarihimize, milli kültürümüze ve milli servetimize sahip çıkarak gelecek nesillerimize daha büyük Türk devleti bırakmalıyız. Bugün bizlere düşen, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizin emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır. Gaziantep'e Gazilik ünvanının verilişinin 96'ncı yıl dönümünü kutlarken Gazi şehrimize İstiklal Madalyası verilmesinin 9.yıl dönümünü kutlamanın ayrıca mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, bu mücadelede canlarını vatan için veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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