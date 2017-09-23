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Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Adayı Aydın, Başkan Üzülmez’i Ziyaret Etti

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Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Adayı Aydın, Başkan Üzülmez’i Ziyaret Etti
AK Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları başkan adayı olarak belirlenen Emre Aydın, ilk ziyaretini Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e gerçekleştirdi.

AK Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları başkan adayı olarak belirlenen Emre Aydın, ilk ziyaretini Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e gerçekleştirdi.

AK Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı'nın 25 Eylül'de gerçekleştirilecek olan kongresi için aday adayı olan isimler geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gitmişti. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ile İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Kartepe adayları Emre Aydın, Fatih Çelikbilek ve Serkan Gültepe bir araya gelerek görüştü. Bu görüşmelerin neticesinde AK Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Emre Aydın seçildi. Görevin tebliğ edilmesi sonrasında başkan adayı Emre Aydın, ilk ziyaretini Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e gerçekleştirdi. Yapılan ziyarette Başkan Üzülmez, yeni başkan adayı Aydın'a, "Siyaset uzun soluklu bir maratondur. Çok çalışmayı, sabrı, özveriyi ve mücadeleyi gerektirir. Bunun bilincinde olduğunu bilerek, davamıza hizmet için yola çıktığın yeni dönemin partimize, Kartepemize ve Türk gençliğine hayırlı olmasını, çalışmalarında da başarılar ve kolaylıklar dilerim. Allah yar ve yardımcın olsun" dedi.

AK Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkan adayı Emre Aydın ise "Değerli başkanım, tüm tavsiyeleriniz ciddiyetle dikkate alacağız. Siz büyüklerimiz ve davamıza inanan aynı yolda yürüdüğümüz genç arkadaşlarımızın desteği ve rabbimin izni ile Kartepe gençliğimiz, faydalı ve kalıcı hizmetler yapmak niyetindeyiz. Destek veren tüm büyüklerimize ve yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve saygımız sunarım" ifadelerini kullandı.

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