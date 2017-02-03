  • BIST 88.390
  • Altın 144,897
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 5 °C
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş: "Ne Kadar Ülke Düşmanı Terör Örgütü Varsa Chp İle Aynı Safta Yer Aldılar"

» »
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş: "Ne Kadar Ülke Düşmanı Terör Örgütü Varsa Chp İle Aynı Safta Yer Aldılar"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Ne kadar ülke düşmanı terör örgütü varsa CHP ile aynı safta yer aldılar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Ne kadar ülke düşmanı terör örgütü varsa CHP ile aynı safta yer aldılar" dedi.

AK Parti Bolu İl Teşkilatı 65. İl Danışma Meclisi Toplantısı, geniş bir katılımla Karaçayır Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Partili belediye başkanları, meclis üyeleri, teşkilat başkanları ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Referandumda hayır diyerek yan yana gelenlere bir bakın; CHP, HDP, DAEŞ, PKK, YPG, FETÖ. Bütün millet düşmanı, ülke düşmanı ne kadar terör örgütü varsa CHP ile birlikte aynı safta yer aldılar" dedi.

Mecliste AK Parti ve MHP milletvekillerinin şer odaklarına rağmen adam gibi bir duruş sergilediklerini ifade eden Ataş, "Bu milleti ve ülkeyi seven, hizmet etmek isteyen ve bugüne kadar hizmet edenler de aynı safta yer aldılar. Bu millet bir kez daha son yüzyılın en önemli projelerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile ilgili Mecliste kahramanca AK Parti grubu ve MHP grubu mensuplarının mücadele etmek suretiyle 11 gün ve gece bütün şer odaklarının baskılarına rağmen, Meclisteki tüm çirkefliklere rağmen adam gibi bir duruş sergilemek suretiyle bu milletin temsilcisi olduğunu bir kez daha gösterdi. 339 oy bütünü üzerindeki oylamayla evet demek suretiyle Anayasa değişikliği metni Meclisten geçti ve dün akşam Meclis Başkan Vekilimiz aracılığıyla bu teklif metni Cumhurbaşkanlığı makamına ulaştırıldı" şeklinde konuştu.

"Hani bunlar "Halkçı'ydılar"

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 2016 yılındaki haberleşme gideriyle ilgili de konuşan Ataş, "Yazıklar olsun. 1 milyon 700 bin liralık faturayı utanmadan bu millete ödetmenin gayreti içerisindeler. Parti yönetimi bunun hesabını soracağına utanmadan, sıkılmadan milletvekillerini savunuyorlar. Niye savunuyorsunuz, yani sana sınırsız yetki verilmiş diye sen kalkıp milletin parasını hovardaca kullanma hakkına sahip değilsin. Böyle bir şeye hakkın var mı, yok. İşte tüm bu olumsuzlukların önüne geçileceği bir halk oylamasını Allah nasip ederse hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"Teröristlerle göğüs göğüse çarpışıyoruz"

14 yıldır terörle adam gibi mücadele ettiklerini belirten Ataş, "Özellikle 2016 ve 2017 yılları içerisinde Fırat Kalkanı Operasyonu'yla bu ülkenin üzerinde plan yapıp, bu ülkeyi işgal etmek isteyen zihniyetlerle, teröristlerle Fırat Kalkanı Operasyonu'yla göğüs göğüse çarpışıyoruz. İşte halk oylaması sayesinde Türkiye'nin üzerinde hesap yapanlar da oturup şöyle bir hizaya gelecekler" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’dan "Komşunu Al Gel" Açıklaması03 Şubat 2017 Cuma 21:18
  • Başbakan Yıldırım: “Doğru, Bir Rejim Değişikliği Var. Adana Kebabı Yiye Yiye Rejim De Bozuldu, Her Şey Bozuldu”03 Şubat 2017 Cuma 21:08
  • Bakan Çelik: "Çığ Altındaki Ülkeye Çağ Atlattık"03 Şubat 2017 Cuma 20:58
  • Dışişleri Bakanlığından Yunan Bakana Kınama03 Şubat 2017 Cuma 20:48
  • Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Çelik Van’da03 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkeyi Ateşe Ve Kana Boğmaya Çalıştılar Ama Tüm Bu Süreçte Milletimiz Duruma El Koydu”03 Şubat 2017 Cuma 17:53
  • Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Kültür Merkezi Açılışına Katıldı03 Şubat 2017 Cuma 16:58
  • Başbakan Yıldırım: "Bırakın Rejim Değişmesini Siz Kafayı Değiştirin"03 Şubat 2017 Cuma 16:58
  • Numan Kurtulmuş’tan Chp’ye Tepki03 Şubat 2017 Cuma 16:38
  • Edremit Ak Parti, Neden “Evet” Dediklerini Anlattı03 Şubat 2017 Cuma 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti