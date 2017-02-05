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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Yalova’dan Referandum Çalışma Startını Verdi

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Yalova’dan Referandum Çalışma Startını Verdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Yalova'dan Nisan ayında yapılacak olan referandumun çalışmasının startını...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Yalova'dan Nisan ayında yapılacak olan referandumun çalışmasının startını verdi. Ataş, "Önümüzdeki referandum bugüne kadar yapılan tüm halk oylamalarının tümünden daha önemlidir" dedi. Referandum sonrasında ülkenin gelişmesinin önünü tıkayan bürokratlarında işine son verileceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Yalova İl Teşkilatı Şubat ayı olağan danışma kurulu toplantısına katıldı. Salona AK Parti İstanbul milletvekili ve bölge koordinatörü Faruk Karaca, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ile gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş vatandaşları selamladı. Burada bir konuşma yapan Ataş, Nisan ayında yapılacak olan referandumun bugüne kadar yapılan tüm halk oylamalarının tamamının toplamından daha önemli olduğunu söyledi. Ataş, "Her seçimde bu seçim çok önemlidir dedim. Önümüzde Nisan ayında yapılacak halk oylaması bugüne kadar yapılmış tüm seçimlerin toplamı kadar bu halk oylaması o kadar önemlidir. Bu halk oylaması son yüzyılın en önemli projelerinden birisidir Türkiye ile ilgili. Bu halk oylaması Türkiye'nin istikbalini, istikrarını ve istiklalini önemseyen bir referandumdur" dedi.

"Defolup gidecekler"

İşini yapmayan ve bu nedenle görevine son verildiği halde tekrar tekrar yargı kararı ile görevine iade edilen bürokratların işine son verileceğini dile getiren Ataş, "Halk oylaması sonucunda vesayet odakları bitecek. Ülkenin kalkınmasını gelişmesinin önünü tıkayan, işini ne kadar doğru yapmayan bürokrat varsa hepsinin işine son verilecek. Ya işini adam gibi yapacak ya da defolup gidecek. Görevini işini adam gibi yapmayanlar bu ülkede kalkıp da Türk milletinin ensesinde boza pişirmeyecek. Onun için bu referanduma karşı çıkıyorlar" diye konuştu.

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