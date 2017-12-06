Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: "Kudüs Konusunda Müslümanlar Tek Vücut Olmalı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Müslüman dünyasındaki kardeşlerimizle tek vücut olup bizim ilk kıblemiz olan Kudüs'e karşı başlatılan...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Müslüman dünyasındaki kardeşlerimizle tek vücut olup bizim ilk kıblemiz olan Kudüs'e karşı başlatılan bu söylemleri ve bu eylemlerin önüne geçmek için bütün Orta Doğu'da yaşayan ve dünyada yaşayan Müslümanlarla ortak cevap vermemiz gerekir" dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Balıkesir'i Dinliyoruz" programına katılmak için geldiği Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluştu. Çalık, yaptığı konuşmada, "İki hafta önce Cumhurbaşkanımızı Balıkesir bir kez daha bağrına bastı. Cumhurbaşkanımız Ankara'daki toplantıda bu coşkudan memnuniyetle bahsetti. Ben de bu vesiyle İl Başkanıma, bütün teşkilat mensuplarıma, Milletvekillerime, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanıma, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlığının değerli mensupları ile Balıkesirli kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye'de ulusal ve uluslararası güçlerin ana muhalefet yerine ana hıyanet yapan CHP başta olmak üzere Türkiye'ye okunu çeviren bütün kuruluşlar dahil olmak üzere onlara karşı birlik ve beraberliğimiz gösterilecektir" diyen Çalık, "Biz bir olduğumuz sürece beraber olduğumuz sürece hiç bir güç ne Türkiye'yi ne de Balıkesir'i üzerine çevirdiği oklarla yerle yeksan edemeyecektir. Birliğimiz daim ve kaim olsun. CHP'nin bugüne kadar yapmış olduğu siyaset anlayışının ne olduğunu biliyorsunuz. Bundan sonraki bu anlayışında da hiç değişiklik olacağı kanaatinde değilim" dedi.

Amerika'nın Kudüs ile ilgili verdiği kararının Müslüman coğrafyasının tamamı başta olmak üzere Türkiye'yi de derin üzüntüye boğacağını ifade eden Çalık, "Buna gereken cevabı hep birlikte tüm İslam coğrafyasındaki Müslüman kardeşlerimizle birlikte cevap vermemiz gerekir. Dünyaya dönüp baktığımız zaman, gözyaşı döken milletlerin Müslüman coğrafyasındaki Araplar, Türkler ve Kürtler olduğunu görüyoruz. Sevinç çığlığı atanların ise İngilizler ve Amerikalılar olduğunu görüyoruz. Bu vesile ile Müslüman dünyasındaki kardeşlerimizle tek vücut olup bizim ilk kıblemiz olan Kudüs'e karşı başlatılan bu söylemleri ve bu eylemlerin önüne geçmek için bütün Orta Doğuda yaşayan ve Dünya'da yaşayan Müslümanlarla ortak cevap vermemiz gerekir" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı ve CHP'lilere yerli ve milli duruş çağrısında bulunan Çalık, "Dünyada olan bu hadiselerle, ülkemiz de CHP'nin yapmış olduğu söylemler, iftiralar ve ellerinde kağıtlarla salladığı mendiller Kemal Kılaçdaroğlu'nun bugüne kadar yapmış olduğu yalan beyanlarının bir yenisi olduğunu bize çok net gösteriyor. İnşallah iftiralarında boğulacaklar. Kazdıkları çukurda boğulacaklar. Bu kadar uluslararası güçlerin Türkiye'ye saldırdığı bir dönemde Türkiye için mücadele etmek varken Türkiye düşmanlığı yapanların, Müslüman coğrafyasına düşmanlık yapanların haznesine su taşımanın adı Türkiye'ye ihanet etmektir. Bu vesile ile CHP Genel Başkanını ve onu destekleyen CHP'li yöneticileri milli ve yerli duruş sergilemeye davet ediyoruz. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç bizim için hassaten çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, Çalık'a tablo ve Yağcıbedir halısı hediye etti. Çalık arından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın şeref defterini imzaladı. AK Parti Balıkesir İl Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile parti ilçe başkanları çok sayıda partili katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık yarın düzenlenecek olan, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Balıkesir'i Dinliyoruz" programa katılacak.