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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık’tan Anneler Günü Mesajı

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık’tan Anneler Günü Mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sağlıklı bir toplumun oluşmasında annelerimizin katkısı hiçbir surette yadsınamaz. Güçlü toplum,...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sağlıklı bir toplumun oluşmasında annelerimizin katkısı hiçbir surette yadsınamaz. Güçlü toplum, güçlü anneler sayesinde inşa edilir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çalık mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Annelik, bir kadın için en büyük ve en anlamlı değerdir. Annelik, yaşamak ve yaşatmak adına eşi benzeri bulunmayan gurur ve mutluluktur. Annelik, şefkattir, merhamettir, düşünmektir, korumaktır, kollamaktır. Ailenin ve toplumun mihenk taşı olan annelerimizin, gelecek nesillere gelenek ve göreneklerimizin aktarılması, yaşatılması adına kuşkusuz en büyük görev sahibidir, geleceğin teminatıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) "Cennet, anaların ayakları altındadır" Hadis-i Şerifi'nde telkinde bulunduğu gibi analar yeryüzünün gülleridir, ırmaklarıdır, güzellikleridir. Evlat, Allah'ın kadına en büyük rahmetidir. Evlat, aynı zamanda Yüce Mevla tarafından annenin kendisine gönderilen bir misafirdir. Bu misafiri bir ömür boyu cefakarca, fedakarca ağırlayan annelerimizden başkası kimler olabilir? Onların bu hassas, kutsal ve meşakkatli vazifeyi yerine getirmesi annelerin ehemmiyetli ve manidar sahibi kişiliğini de ortaya çıkarmaktadır."

AK Parti hükümetleri döneminde aileye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarda bilhassa annelere oldukça önem verdiklerinin altını çizen Çalık, "Biliyoruz ki anneler evlatlarını dünyaya getirmekle kalmaz, aynı zamanda bir toplumu da dünyaya getirirler. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında annelerimizin katkısı hiçbir surette yadsınamaz. Güçlü toplum, güçlü anneler sayesinde inşa edilir. Bu duygu ve düşüncelerimle; Yüce Mevla'nın dünyanın en özel ve en güzel sorumluluğunu yüklediği, onları cennetle müjdelediği başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, bu müstesna günün bir gün değil her gün yaşanması ve yaşatılmasını temenni ediyor, tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dedi.

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