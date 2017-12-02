Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ’dan, Kılıçdaroğlu’na ’Einstein’lı Yanıt

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili...

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devamlı asılsız iddialarda bulunduğunu söyleyerek, "Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Bu Kılıçdaroğlu'na çok güzel uyuyor. Einstein diyor ki "Ahmaklık, aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp, bundan fayda ummaktır." Çok veciz bir söz. Yani bugüne kadar bu yolu hep denemiş, ama denedikçe başarılı olamadığı belli. Oy oranı yüzde 25'i geçmemiş, geçme ihtimali de yok. Böyle giderse 20'leri zor bulacak" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı, Kaya Termal Otel'de bugün gerçekleşti. Toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölge Koordinatörü Salih Koca, İl Başkanı Bülent Delican, AK Partili İzmir Milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Necip Kalkan, Mahmut Atila Kaya, İl Başkan Yardımcıları Nazmi Yılmaz, Adnan Yılmaz, belediye başkanları, ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri katıldı.

Basına açık bölümde açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve öncesindeki yerel seçimlere iyi hazırlandık. İzmir'de seçimlere ciddi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz. 2019 kritik bir dönüm. Bütün ülkenin konsantrasyonu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmış. Kasımdan önce mart ayında önemli bir seçim olacak. Kasımın sesi martta ortaya çıkacak. 2002'den beri İzmir'de yerelde iktidar olamadık. Ama o irade bizde var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesine değinen Dağ, "İzmir merkezi hükümet ve İller Bankası'ndan her ay düzenli olarak çok ciddi para alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin bakanlıkların bütçesinden daha büyük. Merkezi hükümetten yaptığımız yardımlar hem de İller Bankası'ndan yaptığımız rakamlar ortada iken geçen hafta onaylanan büyükşehir belediyesi ile Bakanlıklar nezdinde 5 milyar 400 milyon bütçesi var. Ulaştırma ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı dışında bu bütçeye sahip değil. Bu para nereden geliyor? Her ay İller Bankası'ndan nüfusa, sanayi tesislerinin vergiye göre bir miktar para geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir belediyeleri içinde Türkiye'de ikinci sırada İller Bankası'ndan pay alıyor. Kişi başına yıllık 664 lira İller Bankası'ndan pay alıyor. Ortalama bu konuda kişi başına 465 lira. En sonda Gaziantep sonra Sakarya, Mardin var. Son beşte dördü AK Partili belediye. Buna uygun çalışma yapmamak, kaynakları uygun kullanmamak büyükşehirin beceriksizliğinden başka bir şey değil" ifadelerini kaydetti.

"'Bizim için esas olan vatandaşımızın memnuniyeti"

Hem CHP'li belediye başkanlarının hem de yöneticilerinin zihniyetinde "Biz ne yaparsak yapalım nasıl olsa bu insanlar oy veriyor" şımarıklığı olduğu belirten Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bize dikey yapılanma konusunda sözler söyleyenler aslında dikey yapılanmanın bu şehirde önünü açtılar. Dünyanın hangi şehrine giderseniz gidin dikey yapılanma noktası vardır. Ama bazı noktalarda vardır. Şehirciliğin ne olduğunu Allah'ın izniyle biz İzmir'de gösterme imkanımız olacak. İzmir genişlemesi kolay bir şehir değil. Bir tarafı deniz bir tarafı orman. Ama farklı bir şehirciliği ortaya koyma şansımız var. Bu şehirde Evka tarzında proje yapıldı mı? Yapılmadı. Oralarda hep garip gureba oturuyor. Anadolu'dan gelen insanlarımız başını sokacağı bir mekanının olması için etrafta arsa olmayan yerde komik duruma düşüyorlar. Dönüşüm yapmıyorlar. Bizim dönüşüm anlayışımızda vatandaşı mağdur edecek bir dönüşüme hiçbir zaman müsamaha göstermeyiz. Bizim için esas olan vatandaşın memnuniyeti. İzmir'de herkes yaşam tarzına uygun yaşaması bizim güvencemiz altında" dedi.

"Ahmaklık, aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp, bundan fayda ummaktır"

Ülke gündemine de değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tarihi süreçlerden geçiyoruz yine. Kol kola omuz omuza vermenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin bekası noktasında ne kadar önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. Şimdi artık taşeron kullanmıyor. Operasyonu bizzat kendi yapıyor. ABD'de devam eden davayla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nde yargılama yapıldı mı? Yapıldı. O davanın temeline bakıyorsunuz; İran'a karşı ABD ambargo uygulamış. Türkiye buna uymamış. ABD PKK ve PYD'ye silah verirken karşı durma iradem varsa ambargoya karşı durma iradem de her zaman için vardır. Belgelerin tamamen yalan olduğunu bugün itibariyle görmüş olduk. Ne diyordu Kılıçdaroğlu? Yurt dışında hesapları var. Bankalar arasındaki havaleleri gösterdi. İçinizde havale yapmayan var mı? Klasörlerle almışlar. Klasörler içinde elli yüz dolarlık banka havalelerini basına dağıtmışlar. Bu ilk iftira değil. iftira atarak siyaset yaptığı için aynı yolu deniyor. Genel başkan olduktan sonra havuzlu villa muhabbeti başlatmıştı. 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedi. 15 Temmuz'dan sonra külliyeye gitti. "Altın klozetler neredeymiş göster" dedi sayın Cumhurbaşkanı. Hiçbir cevap vermedi. "Altmışa yakın milletvekilinde ByLock var" dedi. "Açıklayacağım" dedi. Hiç sesi sedası çıkmadı. Ne açıkladı ne de bunun üzerine gitti. Ne de sorular sorulduğunda mahcubiyet hissetti. Manda derisinden surat var adamda. Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Bu Kılıçdaroğlu'na çok güzel uyuyor. Biraz hakaret var ama çok da hakaret değil aslında. Kılıçdaroğlu tarzı insan psikolojisini çok iyi anlatıyor. Einstein diyor ki "Ahmaklık, aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp, bundan fayda ummaktır." Çok veciz bir söz. Yani bugüne kadar bu yolu hep denemiş, ama denedikçe başarılı olamadığı belli. Oy oranı yüzde 25'i geçmemiş, geçme ihtimali de yok. Böyle giderse 20'leri zor bulacak" ifadelerini kaydetti.

"AK Partili belediyelerimiz 2019'un lokomotifi olacak'

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölge Koordinatörü Salih Koca, "Yerel yönetimler başkanlığı çalışması kapsamında buradayız. Her yıl belediyelerimizi yerinde ziyaret ediyoruz. Toplantıdan sonra devam edeceğiz ziyaretlerimize. AK Yürüyüş belediyelerle başladı. Performans ve mali denge olarak AK Partili belediyemizi kıyasladığımızda en düşük performanslı belediyemizi CHP'li bir belediyeden daha yüksek noktada. Belediyelerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Belediyelerimizin, partimizin, vatandaşımızın hukukunu korumaya çalışıyoruz. Belediyelerimiz 2019'un lokomotifi olacak" dedi.

AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ise "İzmir AK Parti Hükümetinin icraatları sayesinde belediyecilik hizmetlerini en üst seviyede alan konumda. İzmir vergi ödemede ikinci sırada. Birileri bizim yaptıklarımızla kendi icraatlarını ortaya koyup övünmeye çalışıyor. Hükümet ve yerel yönetimlerin birlikte yürümesi önemlidir. Büyükşehir belediye başkanı hükümetimize hangi konuyla geldiyse; ÇED raporu vermiyorlar dediği Körfez, kendi yüzlerinden temizlenemedi. ÇED raporu verildi. Şimdi tüp geçidi bahane ediyorlar. Kimse bahanelerin arkasına sığınmasın. Önce belediye olarak yapmanız gerekenleri yapın. Hükümetten aldığı kaynakları verimli şekilde kullanarak AK Parti belediyeciliğinin bu kente gelmesi lazım" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra toplantı basına kapalı devam ederken toplantının devamında, meclis üyelerinin çalışma performansı, belediyelerin projeleri, bütçe, hizmetler ve yapılması gereken çalışmaların masaya yatırılacağı belirtildi.