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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker’den Kılıçdaroğlu’na Tepki

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker’den Kılıçdaroğlu’na Tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "FETÖ terör örgütünün kumpası ile onların tezgahı ile tamamen hukuk dışı ve tamamen yasa dışı yollarla...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "FETÖ terör örgütünün kumpası ile onların tezgahı ile tamamen hukuk dışı ve tamamen yasa dışı yollarla oluşturulmuş yalan ve iftiralardan oluşan iddiaları bir belge ve delil gibi sunmaya kalkışmak aklın kabul edebileceği bir husus değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, katıldığı "Avrupa'da Yükselen Aşırı Sağ ve Muhtemel Etkileri" konulu çalıştayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışındaki bir şirkete para gönderdiği iddialarına ilişkin olarak, Kılıçdaroğlu'nun tutumunu yadırgadıklarını ve kınadıklarını söyledi. Eker, "FETÖ terör örgütünün kumpası ile onların tezgahı ile tamamen hukuk dışı ve tamamen yasa dışı yollarla oluşturulmuş yalan ve iftiralardan oluşan iddiaları bir belge ve delil gibi sunmaya kalkışmak aklın kabul edebileceği bir husus değildir. Bunu kim yapıyor. FETÖ terör örgütü alıyor, FETÖ örgütü bu hususları Türkiye'yi çökertmeye çalışan uluslararası odaklara servis ediyor ve CHP'nin sözcüleri ve Genel Başkanı da bunları alıyor, bir tür onların yapamadığı sözcülük vazifesini kendisi yapmış oluyor. Son derece manidardır. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli cevabı zaten verdi. Adalet mekanizmasına, yargıya bu fiilin karşılığı ödettirilmek üzere, değerlendirilmek üzere gerekli dava açıldı" diye konuştu.

Eker, yapılanın dışarıda Türkiye'ye kumpas kuranların sadece tezgahı olduğunu kaydederek, "CHP Türkiye hizmet edecekse, Cumhurbaşkanımıza muhalefet edecekse daha meşru, daha ahlaki yollar bulması lazım" ifadesini kullandı.

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