  • BIST 105.964
  • Altın 162,960
  • Dolar 3,9325
  • Euro 4,6364
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Düzce’de

» »
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Düzce’de
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "2019'a giden yolda dava uğruna daha fazla mücadele edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "2019'a giden yolda dava uğruna daha fazla mücadele edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan Düzce'de sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi, AK Parti İl Başkanlığı ile Düzce Belediyesini ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada Karacan, "2019'a giden yolda hepimiz dava uğruna daha fazla mücadele edeceğiz. Eğer biz ülkemizin kaderi için mücadele edeceksek daha fazla çalışacağız. Bu heyecanı Düzce'de de görüyorum. Bu güne kadar 17 ile gittim 3 heyecanlı il gördüm bunlardan bir tanesi de Düzce. Bu çok güzel" dedi.

Karacan daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret ederek görevinde hayırlı olmasını diledi. Belediye Başkanı Dursun Ay, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Düzce ziyaretinde son olarak Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Karacan yaptığı konuşmada, "Sivil toplum kuruluşları ile bir araya geliyoruz. Burada sizden aldığımız bilgileri genel başkanımıza arz ediyoruz. Bunları MYK'da değerlendiriyoruz. Bugün buraya Düzce'ye faydalı olmak için geldik" dedi.

Ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: “Suriye Halkının Öncülüğünde Yürütülecek Özgür, Adil, Şeffaf Bir Sürecin Hayata Geçirilmesine Yardımcı Olmak Hususunda Görüş Birliğine Vardık”22 Kasım 2017 Çarşamba 19:03
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Bu Görüşme Suriyelilerin Tekrar Ülkelerine Dönmesi Amacını Taşıyor”22 Kasım 2017 Çarşamba 18:38
  • Ak Parti Büyükorhan İlçe Başkan Adayı Belli Oldu22 Kasım 2017 Çarşamba 18:38
  • Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: "Bedelli Askerlik Şu Anda Gündemimizde Değil"22 Kasım 2017 Çarşamba 18:23
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’deki Üçlü Zirvenin Ardından Düzenlenen Basın Toplantısında, "Suriye Halkının Öncülüğünde Ve Sahipliğinde Yürütülecek Kapsayıcı, Özgür, Adil Ve Şeffaf Bir Siyasi Sürecin Hayata Ge22 Kasım 2017 Çarşamba 18:13
  • Binali Yıldırım, “Amerika’daki Davalar Mesnetsiz Asılsız Söylentilere Dayanmaktadır”22 Kasım 2017 Çarşamba 18:08
  • Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: "Hem S-400 Hem De Patriot İçin Görüşmeler Yapıyoruz. S-400 Füzeleri İhtiyacımız Olan Yerlere Konuşlandırılacak"22 Kasım 2017 Çarşamba 18:03
  • Lübnan Başbakanı Hariri: "Lübnan Her Şeyden Önce Gelir"22 Kasım 2017 Çarşamba 17:53
  • Abd Kongresi Temsilciler Meclisi Heyeti Özbekistan’da22 Kasım 2017 Çarşamba 17:13
  • İzollular Derneği’nden Chp’ye Ziyaret22 Kasım 2017 Çarşamba 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti