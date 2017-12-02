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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan: "Uydurma Kağıtlarla Türkiye Gündemini Oluşturmaya Çalışıyorlar"

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan: "Uydurma Kağıtlarla Türkiye Gündemini Oluşturmaya Çalışıyorlar"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, "Uydurma kağıtlarla Türkiye gündemini oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, "Uydurma kağıtlarla Türkiye gündemini oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

AK Parti Hendek 6. Olağan İlçe Kongresi, Sakarya'nın Hendek ilçesi Kapalı Spor salonunda geniş katılımla yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program konuşmalarla devam etti.

"Bizim için ayrım asla olmadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan kongrede yaptığı konuşmada, "5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Günü çerçevesinde yapılan programlar olmuştu geçmiş zamanda. Bundan sonra o eski dönemlerde yaşanan şeyler yaşanmaz. Ama Türkiye Cumhuriyeti kadına seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934 yılında vermiş olmanın gururunu, kıvancını taşırken, bunu her yerde anlatırken, bizim için asla olmadı. Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayrımlar ve başka ayrımcılıklar olmadığı gibi ama başı örtülü başı örtüsüz ayrımı bu ülkede yapıldı. Bizim için öyle bir ayrım yoktu ama Türkiye Cumhuriyetinde baş örtülü kadınlar ancak 7 Haziran 2015'te meclise girebildi. Ama bu sadece başı örtülü kadın için değildi bu değişim, bu aynı zamanda Kürt kardeşlerimiz için, Alevi kardeşlerimiz içindi, Ermeni kardeşlerimiz içindi. Bizi biz yapan bu toplumu Türkiye yapan bütün değerler için bir çok şey değişti. Nereden nereye geldik" dedi.

"Uydurma kağıtlarla Türkiye gündemini oluşturmaya çalışıyorlar"

Kavakçı, "Zorlu bir süreç yaşıyoruz. Zaten Türkiye için hiçbir zaman kolay süreç olmadı. Ama şu anda algı üreticileri, bilgi üreticileri piyonlarını, kuklalarını Türkiye aleyhine kampanyanın buradaki taşeronları ellerinde evraklarla, sahte evraklarla ne olduğunu bilmediğimiz uydurma kağıtlarla Türkiye gündemini oluşturmaya çalışıyorlar. Biz Hendek olarak, Sakarya, olarak Türkiye olarak buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

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