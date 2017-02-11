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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun: "Türkiye Referandumda En Güzel Sınavı Verecektir"

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun: "Türkiye Referandumda En Güzel Sınavı Verecektir"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, partisinin milletvekilleriyle birlikte geldiği Cizre'de, "Referandumda Cizremizin, Şırnakımızın, Silopimizin,...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, partisinin milletvekilleriyle birlikte geldiği Cizre'de, "Referandumda Cizremizin, Şırnakımızın, Silopimizin, İdilimizin ve bütün bölgemizin en güzel sınavı vereceğine inanıyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, partisinin Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte Şırnak'ın Cizre ilçesine geldi. AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Sorgun, burada açıklamalarda bulundu. Cizre'nin geçmişten bugüne kadar ilmin şehri olarak anıldığını belirten Sorgun, "Ülkemiz, bölgemiz, coğrafyamız ve insanlık bir cendereden geçiyor ama buralar bunu daha fazla hissediyor. Bir yıl önce Cizre bunu daha fazla hissediyordu. Bölgede kardeşlerimiz bizim kardeşlerimizdir. Renkleri, dilleri, ırkları, cinsiyetleri ve mezhepleri ne olursa olsun biz kardeşiz, bütünüz. Şiddetle, terörle, çukurla aranıza mesafe koydunuz. Bu da çok çok önemli bir şeydir çünkü biz bir milletiz" diye konuştu.

16 Nisan'da halk oylaması yapılacağını anlatan Sorgun, "İnşallah bu yükte hafif, pahada çok ağır bir halk oylamasıdır. Yükte hafif dediğim aday adayı yok, meclis adayı yok, belediye başkanı yok, milletvekili adayı yok, muhtar adayı yok, cumhurbaşkanı adayı yok, partiler yok. Ne var halkın seçimi var. Bu bakımdan bu görünüşte çok kolay ama çok çok önemli bir tarihin dönüm noktasındayız. Burada da Cizremizin, Şırnakımızın, Silopimizin, İdilimizin, bütün bölgemizin ve Türkiyemizin en güzel sınavı vereceğine inanıyorum" dedi.

Sorgun, daha sonra ilçeden ayrılarak, karayoluyla Şırnak'a geçti.

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