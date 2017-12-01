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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Seçim İttifaklarını Konuşmak İçin Erken” Dedi.

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Seçim İttifaklarını Konuşmak İçin Erken” Dedi.
IHAAW142114-SIY/01-12-2017 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Seçim ittifaklarını konuşmak için erken" dedi.

IHAAW142114-SIY/01-12-2017 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Seçim ittifaklarını konuşmak için erken" dedi. 01.12.2017 14:21:14 TSI NNNN

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