IHAAW142114-SIY/01-12-2017 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Seçim ittifaklarını konuşmak için erken" dedi. 01.12.2017 14:21:14 TSI NNNN
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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Seçim İttifaklarını Konuşmak İçin Erken” Dedi.
IHAAW142114-SIY/01-12-2017 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Seçim ittifaklarını konuşmak için erken" dedi.
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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Seçim İttifaklarını Konuşmak İçin Erken” Dedi.IHAAW142114-SIY/01-12-2017 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Seçim ittifaklarını konuşmak için erken" dedi.
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