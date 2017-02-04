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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Yasin Akay Siirt’te

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Yasin Akay Siirt’te
Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, "Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekili...

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, "Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekili bakan olamayacak. Olursa milletvekilliği düşmüş olacak. Artık cumhurbaşkanı olarak seçilecek olan kişi belki de hükumetini önceden ilan edecek" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Siirt il yönetimince kültür merkezinde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, Ak parti 24. dönem Van Milletvekili ve İl Koordinatörü Mustafa Bilici'nin açılış konuşmasıyla başladı. Ak Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, kadın ve gençlik kolları başkanları, il ve ilçe parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aktay, yeni sistemle cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmadığını, aksine azaltıldığını söyledi. Sistemde ayrıca milletvekillerinin bakan olamayacağını da belirten Aktay, "Bizim yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekili bakan olamayacak. Olursa milletvekilliği düşmüş olacak. Böyle bir şey olacak artık biri milletvekili seçilirse bakan olarak seçildi diye bir şey kalmayacak. Bakan olacak kişi önceden artık milletvekili olmamaya karar verecek. Artık cumhurbaşkanı olarak seçilecek olan kişi belki de hükumetini önceden ilan edecek. Benim Dış ilişkiler Bakanım bu, İçişleri Bakanım şu, Sağlık Bakanım şu. Ekibiyle birlikte halkın önüne çıkarak bu hükumet için halktan oy isteyecek. O hükumetin bakan adayları belki önceden duyurulacak. Onunla ilgili bir açıklık yok; ama öyle olacak büyük bir ihtimalle" dedi.

Aktay, başbakanlık sisteminin kendilerinden önce Demirel, Özal, Adnan Menderes'in düşündüğünü aktararak, "Başkanlık sistemini daha önce kimler istemiş biliyor musunuz? Adnan Menderes bundan şikayetçiydi ama; Atatürk istedi. Atatürk de istiyordu. Atatürk parlamenter sistemi kurdu, biliyorsunuz Cumhuriyetin kuruluşu ilk esnasında bu sistem kuruldu, tek parti sistemi. Biliyorsunuz bu sistem Türkiye'yi 1946 yılına kadar bir şekilde getirdi. Ama yeni kurulmuş fazla geliştirilmemiş bir sistemdi. Parlamenter sistemdi; ama bugün Atatürk'ün zamanındaki sistemin aynısını getirelim buraya koyalım demenin ne Atatürkçülükle bir ilgisi var, ne Atatürk'e saygı göstermekle bir ilgisi var. Tarihsizlikle ilgisi var. Tarihten nasibi olmama ile ilgisi var. O günkü tarihsel şartlarda yeni kurulmuş cumhuriyetin ilk zamanlarında böyle bir sistem denendi; ama yavaş yavaş geliştirdi. Şuanda cumhurbaşkanlığı sistemi getirmekle, yapmakta olduğumuz şey aslında bir güncelleme olarak görülebilir" diye konuştu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Yasin Akay Siirt’te

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Yasin Akay Siirt’te

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Yasin Akay Siirt’te

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