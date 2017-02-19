Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: “Tarihi Bir Halk Oylamasına Doğru Gidiyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, "Tarihi bir halk oylamasına doğru gidiyoruz....

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, "Tarihi bir halk oylamasına doğru gidiyoruz. Birçok değişimler, birçok reformlar, birçok hizmetler yaptık ama inanın bu halk oylaması hepsinin üstündedir. Hepsinden daha önemlidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl 49. İl Genel Meclisi toplantısına katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin tarihi bir halk oylamasına doğru gittiğini söyledi. 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunun genel ve yerel seçimlerden önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bunu ne kadar vurgulasak azdır, bu bir genel seçim değil doğru ama bütün genel ve yerel seçimlerden daha önemlidir. Burada bir aday yok, bir şahıs ismi söz konusu değil, burada bir parti söz konusu değil, bu milletin mukadderatıyla, istikbaliyle çok önemli bir seçimdir" dedi.

Demokrasilerde iki türlü karar alma imkanı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bir temsili demokrasi değimiz yol var, bir de doğrudan demokrasi dediğimiz yol var. Temsili demokrasi şudur, halk temsilcilerini seçer Meclise gönderir ve Meclistekiler halkı temsilen karar alırlar. Doğrudan demokrasilerde ise bizatihi halkın gidip bir konuda doğrudan karar vermesidir. İşte halk oylamaları doğrudan demokrasi oylamalarıdır. 1950'li yıllarda rahmetli Menderes, ondan önceki o tek partili dönemin kapanmasıyla birlikte halkın çok partili döneme girmesiyle birlikte "Yeter söz milletindir" demişti. Bugünkü Cumhurbaşkanımız ise geçmiş referandumlarda bunu bir adım daha ileriye taşıdı ve "Yeter sözde, kararda milletindir" dedi. Şimdi kararın millete ait olduğu bir halk oylamasına gidiyoruz. Millet karar verecek, önüne bir sandık konacak ve 12 Eylül Anayasası'nda ortaya konan mevcut yönetim sistemi değişsin mi, değişmesin mi diye sorulacak" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle vesayetçi sisteme son verileceğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Doğrudan millet cumhurbaşkanını ve Meclisi seçeceksek. Milli irade güç kazanacak. Mevcut sistemi korumaya çalışanların da endişesi bu zaten. Diyorlar ki bundan sonra vesayetçi yapılarla devreye girip istediğimiz bir netice çıkaramayacağız. Bazıları da işte yeni sistem gelecek, bundan sonra falanca kişi cumhurbaşkanı seçilse ne yapacağız. Değerli kardeşlerim o korkulan şeyler bugünkü sistemde olur. Bugünkü sistem değişmezse, gelecekte AK Parti gibi güçlü bir hükümet olmazsa, Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider olmazsa yeniden o vesayetçi yapılar canlanır, yeniden ayak oyunları oynamaya başlarlar ve asıl korktuğumuz o tipler başımıza o zaman gelirler. Milletin yüzde 50'sinden fazlası bir insanın üzerinde birleşiyorsa o insandan korkmamak lazım."

Erdoğan'ın 12 Temmuz 2013 yılında Bingöl Havalimanı açılışında yaptığı konuşmayı hatırlatarak konuşmasına başlayan Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızı böyle bir konuşmaya sevk eden buradaki teşkilatın çalışmaları ve Bingöl halkının duruşudur. Ben Bingöllülerin aynı duruşu göstererek, 16 Nisan'da aynı tabloyu tarih karşısında not edeceğine inanıyorum" dedi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven ve AK Parti 6. Bölge Koordinatörü Saadettin Aydın'ın birer selamlama konuşması yaptığı program, soru cevap faslıyla son buldu.