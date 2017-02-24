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Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarından Nevşehir’e Ziyaret

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Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarından Nevşehir’e Ziyaret
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Sekreteri Aysun Liman Yaşacan ve MKYK Üyesi ve 4. Bölge Sorumlusu Hülya Özen Nevşehir merkez ve ilçe kadın kolları...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Sekreteri Aysun Liman Yaşacan ve MKYK Üyesi ve 4. Bölge Sorumlusu Hülya Özen Nevşehir merkez ve ilçe kadın kolları teşkilatlarını ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Sekreteri Aysun Liman Yaşacan ve MKYK Üyesi ve 4. Bölge Sorumlusu Hülya Özen, İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar ile birlikte 7 ilçenin, ilçe kadın kolları teşkilatlarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

AK Parti İl Kadın Kolları yönetimi başta olmak üzer 7 ilçenin kadın kolları teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler alan ve 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili çalışmalarını anlatan Kadın Kolları Genel Sekreteri Aysun Liman Yaşacan ve MKYK Üyesi ve 4. Bölge Sorumlusu Hülya Özen, çalışmalarından dolayı il ve ilçe kadın kolları teşkilatlarına teşekkür etti.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarından Nevşehir’e Ziyaret

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarından Nevşehir’e Ziyaret

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