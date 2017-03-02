Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı Yarın Yapılacak

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataç'ın...

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataç'ın katılımıyla yarın yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataç'ın katılacağı Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı, Kadir Has Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekilleri de katılacak.